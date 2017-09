Pályán az utánpótlás: Grazban versenyeztek a szegedi rövidpályás gyorskorcsolyázók

Grazban versenyeztek a szegedi rövidpályás gyorskorcsolyázók. Fotó: SZKE

Leány ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 1. forduló.SZKKSE: Cseh, Jakab (kapusok) – Bognár I., Bognár A. 10, Kertész 8/4, Balázs 1, Baranyi, Fehér 2, Király 1, Sánta 2, Miklós, Tihanyi, Balog D. Edző: Baunok Bernadett.– Szépen küzdött csapatom. A második félidő utolsó tíz percére teljesen elfogytunk, ellenfelünk elhúzott. Sok szép dolgot láttam. Nagyon fiatalok és rutintalanok a játékosaim, de ami fontos számomra: a szívük a helyén van.Leány serdülő I. osztály, Keleti csoport, 1. forduló.Szeged KKSE: Körmendi – Besenyei 1, Farkasinszki 2, Csáki 2, Tóth S. 2, Szöllősi 3/2, Lantos, Lukács, Bali, Molnár, Pördi 2, Zsemberi 3, Csécsei 5, Balog 1, Nagy B. Edző: Zsadányi Sándor.– Azt hittük, hogy kirázzuk a kisujjunkból a győzelmet. Remélem, időben jött a pofon, és jövő héten teljes gőzzel tudunk majd kézilabdázni!Leány ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 1. forduló.Kézilabda Szeged SE: Kolvacsik, Jankó (kapusok) – Szilágyi 4, Bodrogi, Czifra 4, Csáki 4, Gyöngyösi 1, Jakabovits 1, Mike 10, Koczkás 1. Edző: Forgó Nikolett.: – Hajtós mérkőzést játszottunk, mentálisan nem volt gond, a véges számú cserelehetőség miatt azonban gyorsabban elfáradtunk, mint az ellenfél.Leány serdülő II. osztály, Keleti csoport, 1. forduló.Kézilabda Szeged SE: Bencsik (kapus) – Janowszky, Szabó 4, Ördögh, Csóti, Prágai 3, Perényi, Bozsoky, Csamangó 3, Giricz 2, Gyukics, Nagy, Koczkás 5. Edző: Forgó Nikolett.– Idegesen, a megengedettnél több technikai hibával kezdtünk. Sok átlövésgólt kaptunk, amelyekre nem tudtunk válaszolni a bátortalan támadójátékunkkal. A nagy tempóval játszó, agresszív ellenfelünkkel azonban részben fel tudtuk venni a harcot, voltak szép megoldások és jó egyéni teljesítmények.Leány ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 1. forduló.HLKC–Nyíradony 51–6 (22–2)Leány serdülő II. osztály, Keleti csoport, 1. forduló.A macedóniai Szkopjéban rendezték meg az utánpótlás kick-box-Európa-bajnokságot. Az eseményen 37 ország versenyzői vettek részt, és összesen ezerhatszáz nevezés érkezett. A magyar válogatottban a Combat „D" SC-ből Varga Dorina a kadett 2-es kategória +65 kilogrammos súlycsoportjában, light-contactban bronzérmet nyert, kick-lightban ötödik lett. Edzője Tóth Gábor. Szintén Szegedet képviselték a Yoko Team versenyzői, akik közül Bárdosi Inez kadett 1-ben, a –32 kilós point fightingban ezüstérmes lett, Haider Katrin ugyanebben a korosztályban és kategóriában, de –42 kilogrammban második, Solymosi Bence a fiúk között harmadik helyet szerzett. A –47 kilóban Nagy Bálint is bronzérmes lett. Haider és Solymosi a kadett 1-es csapatban is részt vett, és ezüstérmet nyert. Edzőjük Almási Bence.

Szegeden ugyan még nem nyitott meg a jégpálya, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzői azonban a szezon első nemzetközi versenyén, Grazban húztak korcsolyát tizenhárom nemzet százhatvan sportolójával közösen. A Danubia-kupa első állomásán a junior D korcsoporttól a felnőttmezőnyig lehetett nevezni, az egyesület hat gyorskorisa állt rajthoz, köztük Révész Gergő a juniorválogatott tagjaként. A D korcsoportban a második éve versenyző Somodi Maja nagyszerűen helytállt, 777 méteren második lett, összesítésben a negyedik helyet szerezte meg. Kormányos Nina első szezonját kezdte szintén a D korcsoportban, és nem ijedt meg a kihívástól: 500 méteren egyéni legjobb idejét futotta, míg első 1000 méteres távján bejutott a döntőbe, hetedikként zárta a versenyt. Somodi Luca szintén elsőéves ebben a mezőnyben, ő is először állt rajthoz 1000 méteren, és taktikus versenyzéssel a tizenegyedik helyet szerezte meg. A három lány hibátlan versenyzést mutatott be idősebb ellenfeleikkel szemben a 2000 méteres váltóban is, ahol az ötödik legjobb időt futották. Ozsváth Lili kisebb betegség után utazott első C korcsoportos versenyére, és összesített eredményben a nyolcadik helyen végzett. A váltóban ezüstérmet szerzett. Jászapáti Péter a C korosztály legjobbjának bizonyult: fölényesen nyert meg minden távot, gyakorolva különböző taktikai megoldásokat. A magyar juniorválogatott Révész Gergő a huszonöt fős mezőnyben, junior B korcsoportban két távon harmadik helyen végezve, egy szerencsétlen 500 méter után nem jutott döntőbe, így a dobogóról éppen lecsúszva negyedik lett. A váltóversenyben nem találtak ellenfélre, magabiztosan hozták el az aranyérmet.