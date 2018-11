Reményteljes túra

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

KK Neumark (olasz)– Szegedi TE 5:3 (3696:3691).

A párok: Ernyesi R.–J. Csalics 1:0 (2:2, 635:612), W. Blaas–Szél T. 0:1 (1:3, 597:613), A. Peer Pratzer–Loncsarevity A. 1:0 (3:1, 614:598), A. Egger–Kiss N. 0:1 (1:3, 626:627), F. Thaler–Karsai L. 0:1 (1:3, 575:608), Kiss T.– Brancsek J. 1:0 (3:1, 649:633).



Jó kis meccset játszott egymással az olasz bajnok Neumarkt és a Szegedi TE a férfi tekecsapat Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Az észak-olasz Leifersben rendezett mérkőzésen minden sorban volt egy- egy vendégcsapatpont.



Amit várni lehetett, az nagyjából teljesült is, hiszen a hazaiak közül Ernyesi Róbert és Kiss Tamás egyaránt hozta a mérkőzését – tegyük hozzá, előbbi ellen Jovan Csalics, utóbbi ellen Brancsek János remekül helytállt –, ehhez tett hozzá még egyet Aarmin Peer Pratzer.



Szegedi részről Szél Tibor, Kiss Norbert és Karsai László verte meg ellenfelét, és szerzett értékes pontot. Ha a vendégek egy kicsit jobban figyelnek, akár nyerhettek is volna, hiszen összesítésben mindössze öt fával gyűjtött többet a Neumarkt, mint a Szeged – lehetett volna 5:3 is a vendégeknek, de ne legyünk telhetetlenek.

A párharc visszavágóját december 8-án 13 órától rendezik az újszegedi teke- és bowlingcentrumban – hatalmas csata várható a továbbjutásért.



A másik két magyar csapat közül a Zalaegerszeg 6:2-re verte a német Bamberget (ennek a párharcnak a győztese kerül szembe a Szeged–Neumarkt továbbjutójával), míg a Répcelak 6:2-re kikapott a szlovéniai Mariborban.