Sötétségbe borult az FK 1899 Szeged-UTC rangadója

Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Kócsó Tibor (Lászlai, Bozóki).Győri – Imre, Zsilák T., Rangos, Csuka, Hegyesi, Turján, Degovics, Dóra J., Heredea, Mannheim.Kiss Balázs.Nagy G. – Koncz P., Laczkó Zs., Zsibrita, Sebestyén, Balogh, Szilágyi, Gulyás, Nagy A., Szántó, Valach.Pálfy Zoltán.– Szegedi stadionhelyzet 2017.– A mérkőzés pont úgy alakult, ahogy elterveztük. Kár, hogy nem lehetett végigjátszani, kíváncsi lettem volna, hogy a erőnléti fölényünket vajon ki tudtuk volna-e használni. A véleményem pedig az, hogy ha a világítás teljes pompával működik, akkor is alkalmatlan esti mérkőzés megrendezésére.Az első félidő végén két reflektor is kialudt, amelyek közül a második félidő elejére egy nem is javult meg a szegedi Felső Tisza-parti stadion műfüves pályáján, így Kócsó játékvezető az 52. percben lefújta a mérkőzést.A meccs sorsa az MLSZ Csongrád megyei igazgatóságának kezében van, ám nagy valószínűséggel újrajátsszák teljes egészében a felek.Tiszasziget, 100 néző.Barta Norbert – gyengén (Kiss R., Török).Szabó G. 7 – Zámbori 7, Mucsi 0 (Juhász Á. 7), Rutai 7,5, Réczi 7, Bernát 7,5, Deák D. 8, Bálint D. 7, Kasza 7,5, Farkas F. 8, Szarvas 7.Bernát Péter.Ábrahám 5 – Mészáros A. 4 (Szabó T. 5), Marjanucz 5, Cseh R. 5, Tóth L. 5 (Katona –), Szecskó 5, Ottlik M. 5, Takács A. 5, Szőke 4, Illés T. 5, Géczi (Bodré –).Ottlik Sándor.Bernát (21.), Deák D. (80.), Kasza (83.), Rutai (88.).– Köszönöm a csapatnak, hogy a kis létszám ellenére nagyot küzdve, megérdemelten nyert. Gratulálok Deák Donátnak a gyönyörű szabadrúgásgóljához.: – Ellenfélbarát vagyunk, ami remélem, nem tart ki karácsonyig. Gratulálok a Tiszaszigetnek a győzelemhez.Zsombó, 150 néző.Rabi Zsolt – gyengén (Juhász L., Marton).Rozs 6 – Bálint V. 5, Mocsári 5, Kószó T. 6, Zetkó Z. 5, Törköly 7, Gyuris 6 (Megyeri –), Mihálffy Zs. 7, Rescsik 5, Németh T. 5, Rárósi 5.Daru Sándor.Szűcs M. 7 – Kozma Z. 7, Fodor B. 7, Gajdacsi 7, Dürgő 7 (Zvekanov –), K. Tóth 7–2=5, Mihalkó G. 7, Malatinszki 7, Kis L. 7–2=5, Bárkányi 7, Retek 7.Hódi Mihály.Mihálffy Zs. (12. – 11-esből, 74.), ill. Gajdacsi (14., 86.), K. Tóth (23.).: Kis L. (76.), K. Tóth (90.).– Dicséret illeti a csapatot, mert a megbeszélteket maximálisan betartottuk, hiszen ívelgetésekre kényszerítettük a Bordányt. Fájó, hogy 2–2 után nem éltünk az emberelőnyünkkel, sőt...– Tudtuk, hogy mi vár ránk a két jó barátságban lévő csapat találkozóján, és hogy a hazaiak az első megyei I. osztályú meccsen lelkesek, harcosak lesznek. Mindent elmond a meccsről, hogy K. Tóth három sárga és két piros lappal fejezte be a meccset.Csongrád, 300 néző.Kovács Attila – kiválóan (Minda, Kakuk).Oroszi 7 – Bodor 6,5, Bakos 7, Mészáros 6,5, Kis-Kása 6,5, Bálint 6,5 (Budai 6,5),Bagi 6,5 (Lévai 6,5), Molnár 6,5, Huszka 6,5 Borda 6,5), Juhász 6,5, Nagy Á. 6,5 (Nagy A. 6,5).SzűcsRóbert.Csanádi D. 8 (Molnár –) – Balázs 6, Bilics 7, Csamangó 6, Nagypál 6, Király 6 (Németh 6), Nagy A. 6 (Keller 6), Baka 6 (Teimel 6), Péter 6, Csanádi J. 6.Bodó Attila.Bakos (90.).– Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, kivéve a csapatomat. A mérkőzés három pontját a napokban elhunyt vezetőségi tagnak, Palásti Imrének, Batyunak ajánljuk.– Nem jó érzés gólt kapni a 94. percben.Algyő, 150 néző.Mezei Máté – gyengén (Görgényi, Kovács).Tombácz 0 – Pénzváltó 6,5, Szélpál 6,5, Kalapács 6,5, Daróczi 7, Bella 6, Gyurkovics 7, Csányi 6,5,Lajkó 6 (Farkas –), Táncos 6 (Lovas –), Vékes 8 (Kovács M. –).Takács Zoltán.Czirják 5 – Vastag B. 4, Németh P. 4, Szabadi 4, Major 4, Andróczki M. 4, Baji 4, Mészáros Z. 4, Puhalák 4 (Hauk 4), Grósz 4, Varga K. 4 (Szilágyi Á. –).Kószó László.Gyurkovics (16.), Daróczi (18. – 11-esből), Vékes (31., 48.), ill. Major (75.).– Gratulálok a csapatomnak, nagyszerűen játszott a mérkőzésen. Végig a mi akaratunk érvényesült, és a játék minden elemében jobbak voltunk az ellenfelünknél.– Nagyon gyenge napot fogtunk ki, nem tudunk párharcokat nyerni. Gratulálok az ellenfélnek.Szentes, 100 néző.Szalai Szabolcs – közepesen (Soós, Nagy G.).Kotvics-Varga 6 (Gömöri –) – Németh A. 5,5 (Debreczeni –), Vincze Z. 6 (Tóth L. –), Juhász Cs. 6,5, Légrádi 5,5, Lekrinszki 6, Bagi 6, Páger 5,5 (Pölös –), Paczali 6, Kovács N. 6, Bertók G. 8 (Orovecz 6).Némethy László.Vígh 8 – Tóth G. 6,5, Sarnyai 7, Ali 7, Vörös 7, Pióker 6,5, Szalai 6,5 (Papp B. –), Néma 6,5 (Bányai –), Horváth-Harmat 6,5, Hevesi 6,5, Jáksó 6,5 (Túri –).Tóth Tamás.Bertók G. (4., 20., 29.), ill. Papp B. (88.).– Az első félidőben jól játszott a csapat, a másodikban kicsit elkényelmesedtünk, és magunkra húztuk az ellenfelet. Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, gratulálok a csapatomnak.– Álmatag kezdés után a második játékrészben megmutattuk, hogy van bennünk potenciál. A felkészülés elején ez volt a realitás.A mérkőzést elhalasztották, szerdán 18 órakor rendezik a hódmezővásárhelyi városi stadionban.Megyei I. osztály, 2. forduló, szombat, 17 óra: SZVSE–FK 1899 Szeged, UTC–Zsombó, Ásotthalom–Sándorfalva, Deszk–Tiszasziget, Kiskundorozsma–Csongrád-Kunság Aszfalt; vasárnap, 17 óra: Folia-plast-Bordány–Szentesi Kinizsi, Szőreg–Algyő. Szabadnapos: HFC II.Ifjúságiak, A csoport: Tiszasziget–Kiskundorozsma 4–1, gólszerzők: Csikós, Farkas, Sebők, Tóth, ill. Balogh. Csongrád–Kistelek 6–0, gsz.: Horváth Kristóf (2), Horváth Károly (2), Berkes (2). Algyő–Ásotthalom 5–0, gsz.: Molnár Sz. (2), Molnár G., Batancs, Bús. FK 1899 Szeged–UTC 1–1, gsz.: Urbán, ill. Nyíri.A HFC–Deszk meccset szerdán 16, a Szentesi Kinizsi–Üllés találkozót szeptember 6-án 17 órától rendezik.