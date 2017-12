Supka Attila lett a Budapest Honvéd edzője

A Békéscsaba ellen 3-1-re elveszített mérkőzés volt az utolsó, amelyet a Szeged 2011-Grosics Akadémia kispadján töltött Supka Attila: a magyar bajnok szakember ugyanis az NB I címvédőjének, a Budapest Honvédnak irányítását veszi át - adta hírül a honvedfc.hu A kispestiek a szombati, Paks ellen 1-0-ra megnyert mérkőzést követően jelentették be, hogy megválnak a holland Erik van der Meertől, és vasárnap estére az is kiderült, hogy a Szeged 2011-Grosics Akadémiánál dolgozó edzőre esett George F. Hemingway klubtulajdonos választása.Ahogy a kispestiek közleménye fogalmaz, a szakember hazatért a Honvédhoz, hiszen pályafutása jelentős részét Kispesten töltötte. 1974 és 1982 között a Bp. Honvéd labdarúgója, majd két alkalommal (2006-tól 2008-ig és 2011-től 2012-ig) a csapat vezetőedzője volt. Edzői pályafutását Sopronban kezdte, majd két évig Ausztriában dolgozott. A 2002/2003-as szezonban már az NBI-es Békéscsaba szakmai munkáját irányította. Pályafutása eddigi legsikeresebb éveit Debrecenben töltötte. A Lokival három bajnoki cím és két Szuperkupa-győzelem aktív részese volt. 2006 őszén edzőként tért vissza Kispestre, és 2007 tavaszán már a Honvéddal is sikeres tudott lenni, hiszen bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, ahol korábbi csapatát a Debrecent fektette két vállra. 2007-ben elnyerte az év edzője címet. 2008 tavaszán távozott Kispestről, majd egy zalaegerszegi és egy ciprusi kitérő után 2011-ben újra visszatért a Bozsik Stadionba és a bajnokság végén a Honvédot a 4. helyre vezette, ami azt jelentett, hogy a Honvéd az Európa Ligában indulhatott. A csapatot azonban már nem ő vezette az albán Flamurtari ellen, mert időközben a Pécsi MFC-hez szerződött. Pécs után a Soproni VSC, legutóbb pedig a Szeged 2011 vezetőedzője volt. Supka Attila szerződése 2019. június 30-ig szól.A Szeged 2011-Grosics Akadémiának így új vezetőedző után kell néznie.