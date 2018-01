Szép volt, fiúk! Naturtex-SZTE-Szedeák-Debrecen 84-75 - GALÉRIA

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 14. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Tőzsér, Söjtöry, Fodor.BOLTICS 19, Fortune 8, WIRTH 13/9, Bonifert B., SULOVICS 21.: KOVÁCS Á. 15/6, VÁGVÖLGYI 6/6, Révész 2.: Andjelko Mandics.Jones 2, LILOV 19/6, Molnár A. 2, Farkas A. 9/6, ARMWOOD 14.: Bognár 14, VELKEY 15/9, Kozák, Fazekas.: Berényi Sándor.: Kovács Á. (38.), ill. Molnár A. (34.), Velkey (40.), Bognár (40.).Tíz perc van hátra a meccsből. Bognár 63-58.triplája "beakad", ez volt neki a harmadik 66-58. Bognár egy támadólepattanó után talál be 66-60. Velkey labdát szerez, végigviszi 66-62. Mindjárt szoros. Velkey hármasa, 66-65-nél időt kérnek a hazaiak. Armwood zsákolt megint 66-67. Molnár András kipontozódott. Lilov triplája lejön, négy és fél perc van hátra., vezetünk! 68-67. Bognár egyenlít 68-68.egyedül, nagy szlalom volt 70-68.bedobja, debreceni időkérés 72-68. Három és fél perc van hátra. A szezon egyik legjobb meccse ez. Már csak meg kellene nyerni! Boltics maradt le Velkeyről 72-70.! Bejön, dob egy triplát! 75-70. Révész Ádám jön az utolsó két percre. Kovács Ádám kipontozódott. 75-72.kosárral kezd! 77-72. 1.20 van hátra. Meg kell lennie! Áll a csarnok! Velkey is kipontozódott. Révészt ölelgeti mindenki az időkérésnél.büntetőjével 78-72. Farkas Attila háromból csak egy büntetőt dobott be, a labda a Szedeáké 78-73.a vonalról, egy jó 79-73. Wirth büntetője és közelije is bent, 84-75-re nyer a Szedeák! Zúg a Szép volt, fiúk! a csarnokban!Jöhet a folytatás.egyből 41-39. Nagyot harcolt a palánk alatt43-39. Boltics, újabb álompassz,zsákol belőle. Ilyen jeleneteket az NBA All Star-gáláján látni! 45-39. Debreceni időkérés. Lilov kettő plusz egyes akciójával 45-42. Farkas technikaija után Fortune büntetője kimarad. Fortune büntetőire Velkey hármassal felel 47-45. Lilov egyenlít, majd egy büntetővel vezetést is szerez a DEAC-nak 47-48.jön a tripla 50-48. A másik Ádám,is bevág egyet, remek csapatjátékkal vezet 53-48-ra a Szedeák. Armwood, kosár plusz büntető 53-51. Velkey kiegyenlít, 53-53-nál szegedi időkérés. Tizenhárom perc van hátra, de lehetetlen megtippelni, ki nyer majd.három ember között bújt ki, megoldotta egyedül 55-53.harcol ki faultot. Bedobja mindkettő 57-53. Lilov triplája nagyon gyenge szerencsére.befordul, bedobja 59-53. Lilov-büntetők 59-55. "Sule, Sule" - zengi a közönség.kosara remek, a büntető kipattan 61-55. Jones-nak borzalmas meccse van, most dobja az első pontjait büntetőből 61-57.63-57. Vége a negyednek.Lilov első kosara rögtön tripla 18-24. Boltics remek passzából, majd ismétel a szerb 22-24. Jó a meccs!triplája után először vezet a Szedeák 25-24. Armwood mindkét büntetője kimarad.ezúttal a befejezésben jeleskedik 27-24. Hatalmas zsákolás Armwoodtól, majd letépi a gyűrűt 27-26. Kiváló a hangulat, egyre jobban belejönnek a szurkolók is.kettő plusz egyes akciója után 30-26. Lilov kiegyenlít 30-30. Wirth dobása triplának rövid, gólpassznak viszont kiváló:fejezte be. Gyorsan jön az újabb egyenlítés 32-32. Boltics nagyot megy, most egy remek asszisztot osztott ki34-32. Wirth faultol, a nézők szerint ez nyugodtan lehetett volna debreceni belemenés is. Armwood egyenlít ismét 34-34.! Hát persze, hogy dob egy triplát! 37-36. Lilov a támadóidő legvégén dob egy hármast 37-39. Időkérés 2,6 másodperccel a félidő előtt. PARÁDÉ! Boltics megint, micsoda passz!egyenlített a szerb asszisztjából. 39-39 a félidő.A saját nevelésű Bonifert Bendegúz első alkalommal volt kezdő a Szedeákban. Sulovics elhozza a labdát. Farkas Attiláé az első kosár 0-2. Megint ő 0-5. Sulovics hagyja ki a közelit. Farkas második triplájával 0-8, időt kér a Szeged.büntetői a harmadik perc végén jelentik az első szegedi kosarakat 2-8. Kovács Ádám is beszáll a hazaiakhoz., majdduplája 6-8. Armwood kétszer 6-12. Molnár András állítja vissza a nyolcpontos különbséget 6-14. Bognár Kristóf áll be a vendégekhez. Büntetők Bolticstól, bent mindkettő 8-14. Armwood zsákol hatalmasat 8-16. Megküzd a lepattanóért a Szedeák,fejezi be az akciót 10-16. Újabb jó büntetők12-16. Bognár 12-18. Egyelőre fut az eredmény után a Naturtex.! Remek kosár emberel a nyakán, jöhet egy büntető is. Az is bent 15-18. Velkes triplával kezd 15-21. Wirth Ádám felel erre, bravó! 18-21. Fortune harcol ki labdaszerzést. Vége a negyednek.: három exszegedi látható a vendégeknél: Molnár András Szedeák-nevelés, Ivan Lilov tavaly volt itt, míg Farkas Attila néhány szezonnal ezelőtt le lett ugyan igazolva, de megsérült, így nem mutatkozott be szegedi mezben.szomorú látni: Andrija Csirics ujjtörése után nagy kötéssel ül a kezén a kispadon. Mellette Juhos Levente, bokatörése után szintén civilben. Nélkülük kell megnyerni a mai meccset.

Korábban

A 37 éves csapatkapitány nemcsak az egyik legjobbja a gárdának, hanem mentálisan is húzóember, győztes hozzáállásával fanatizálja a társakat. Másfél hónapra azonban kidőlt ujjtörése miatt, így ma 18 órától nélküle kell pályára lépnie Andjelko Mandics együttesének az újszegedi sportcsarnokban, a Debrecen elleni bajnokin. No és persze Juhos Levente nélkül: a válogatott erőcsatár továbbra is bokaműtétje után lábadozik.

Hiába indult kiválóan a szezon a szegediek számára, december eleje óta alig volt olyan meccs, hogy a legerősebbnek tartott ötfős kezdőcsapatból háromnál többen egészségesek legyenek. Ez aztán az eredményekben is jelentkezett, jött sorozatban négy vereség, így visszacsúszott a tabellán a csapat. A Debrecen ellen azonban vissza lehet térni a győzelmi ösvényre, ehhez azonban kell a szurkolók segítsége. A játékosok mindig elmondják, mekkora pluszt jelent nekik, ha a lelátóról jön a biztatás, a csapat Facebook-oldala pedig különös aktivitással hangol a mostani meccsre. Fontos lesz, hiszen közvetlen rivális érkezik, méghozzá a szegedi nevelésű Molnár Andrással és a tavaly még a Szedeákban játszó Ivan Lilovval. A találkozót a delmagyar.hu online tudósítja.