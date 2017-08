Tornagyőzelemmel hangoltak a bajnoki rajtra: MOL-Pick Szeged-IFK Kristianstad 34-28

A MOL-Pick Szeged csapata a Kanizsa-kupán. Fotó: Kocsis Alíz

VII. OTP Bank Kanizsa-kupa, döntő, Magyarkanizsa, Szerbia, 600 néző. Vezette: Herczeg, Südi.Sego - Pedro 5, Zubai, Petrus 1, Bodó 4, Källman 5, Skube.Sierra (kapus), Balogh 4/3, Zsitnyikov 4, Bánhidi 2, Gorbok 2, Sostaric 2, Sigurmannsson 1/1, Blazevic, Gaber 1, Buntic 1, Fekete B. 2.Juan Carlos Pastor.Kappelin - J. Larsson 1, Nielsen 6, Henningsson 3, Arnarsson 4, Freiman 4, Schuster 1.L. Larsson (kapus), Eriksen 6, Lagergren, Lipovac 1, Sörensen 2/1.Lars Olsson.5/4, ill. 2/1.2, ill. 4 perc.VÉGEArnarsson ejti át Sierrát, 33-28. Fekete Bálint átlövésgóljával zárul a meccs, 34-28.Freiman fölé.Arnarsson beállóból, Sierra csak beleérni tud, 32-27. Fekete első labdaérintéséből gólt lő, 33-27.Bánhidi, 32-26.Eriksen már hatodszor lő sikeresen, 31-26.Eriksen pókhálózik, 30-25. Sostaric ezúttal is magabiztosan értékesíti a helyzetét, 31-25.Freiman rántja le Zsitnyikovot, két percre kiáll.Sörensen hétméteresből, 30-24.Sierra mellett a szerencse, védi Nielsen átlövését. Sostaric, 30-23J. Larsson a balszélről, 29-23.elveszítjük a labdát.passzívan támadnak a svédek, nehezen, de ziccerbe kerülnek. Sierra nagyot véd, éltetik is a szurkolók!Buntic is beköszön, 29-22. Időt kér a Kristianstad.labdát szerez a Szeged, Pedro ziccerét Larsson védi.Källman húzza be szépen, 28-22.Henningsson, 27-22. Bodó hatalmas lövése a keresztlécen hal el.Blazevic második kétperces büntetését gyűjti össze. Sierra hétméterest véd! Skube adja kínaira Pedrónak, aki nem hibázik, 27-21.Henningsson ügyesen, 26-21.Nielsen veri át a védőket, 25-20. Källman, 26-20.Nielsenről maradnak le a szegedi védők, 24-19. Bodó, 25-19.Pedro-percek, újabb gólt szerez a spanyol szélső, 24-18.Pedro ismét a szélről, 23-18. Sierra fogja a blokkon megpattanó svéd lövést.Pedro a szélről, 22-17. Villámgyors svéd válasz, 22-18.nem figyelnek a szegedi védők,, Freiman könnyen megy be, 21-17.Gaber harcol ki ezúttal hétméterest, Sigurmannsson pedig értékesíti, 21-15. Nielsen, 21-16.Arnarsson ziccerét védi Sierra. Freiman váratlanul közbelő, 20-15.Nielsent kétszer is leblokkoljuk.Sierra átlövést véd. Bodó kapufát lő. Skube labdát szerez. Källman, 20-14.Sierra véd. Buntic harcol ki hetest, Balogh kihagyja.Bodó-bombával, majd labdaszerzésével indul a játékrész, Kallman 19-14.FÉLIDŐIdőt kér a MOL-Pick Szeged. Balogh-lövőcsel, majd gól, 17-14.Eriksen tarthatatlannak bizonyul már lassan, 16-14.Eriksen, 15-13. Gaber befordul, 16-13.Lipovac, 14-12. Zsitnyikov kapufás gólja, 15-12.Gorbok a szélről, 14-11.Eriksen, 12-10. Gorbok távolról, 13-10. Eriksen újból, 13-11.Henningsson marad üresen, 11-9. Zsitnyikov agresszívan támadja a falat, Kappelin csak beleütni tud, 12-9.Gaber zár Zsitnyikovnak, 11-8. Blazevic kap kétperces kiállítást.Zsitnyikov átlövésből, 10-8. Sego ziccert véd.Balogh értékesíti a hetest, 9-8.Bánhidi harcol ki hétméterest.Sego lábbal véd.Bánhidit rántják le, hétméteres és két perc. Balogh, 8-8.Liesen talpról, Sego mellényúl, 7-8.Zsitnyikov labdája nem jó Bánhidinek, Nielsen indul 7-7.Pedro a szélről, 7-6. Időt kér a Kristianstad.jönnek a szegedi cserék, Bánhidi és Zsitnyikov a pályán.Henningsson fölé. Zsitnyikov tör be, Kappelin.Kallman kínaiját lehúzza Kappelin. Svéd lerohanás, Sego! Pedro harcol ki hetest, Balogh bedobja, 6-6Arnarsson ismét, 5-6.Kallman, 5-5. Bodó-kapufa.Arnarsson beállóból, 4-5.Bodó bepattintja a hosszú felsőbe, 4-4.Bodó lövése harmadszor már bejön, 3-4. Sego véd!Pedro kínaiból, 2-3. Arnarsson azonnal válaszol, 2-4.Nielsen 1-2. Bodó lövését kirúgja a kapus, Freiman rendezetlen védelem ellen, 1-3.labdát szerzünk, Petrus, 1-1.passzívan támadnak a svédek.Bodó lövését védi Kappelin.Freiman góljával indul a találkozó, 0-1.a kezdő sípszó előtt egyperces tapssal tisztelegnek a csapatok és a szurkolók a kedden elhunyt legendás szegedi gyúró, Pióker Sándor emléke előtt.nem kérdés, a szegedi szurkolók hazai pályát teremtenek a MOL-Pick számára Magyarkanizsán. Kiváló a hangulat!érkeznek a csapatok a pályára. a Kristianstad narancssárga, a MOL-Pick Szeged kék mezben lép pályára.a kanizsai torna címvédője a MOL-Pick Szeged. A 2016-os fináléban a fehérorosz Meskov Bresztet győzték le Gorbokék 22-20-ra.lassan ki lehet tenni a Banja sportcsarnok ajtajára a megtelt táblát. Szép számmal lesznek szegediek is, különbusz is érkezett a vajdasági városba, de voltak akik, egyénileg jöttek Magyarkanizsára Szegedről és környékéről.a találkozó játékvezetői magyarok lesznek, Herczeg Péter és Südi Péter.egy kis érdekesség. A Kristianstad kispadján a csapat másodedzője, Lars Olsson foglal majd helyet, mivel a klub világhírű vezetőedzője, Ola Lindgren vírusos megbetegedés miatt nem tartott a svédekkel Szerbiába.a VII. OTP Bank Kanizsa-kupa bronzmérkőzésén a romániai Székelyudvarhelyi KC 33-31-re legyőzte a horvát Nexét.üdvözöljük minden kedves olvasónkat a magyarkanizsai sportcsarnokból. A MOL-Pick Szeged és a Kristianstad kézilabdázói már a pályán melegítenek, 15 órakor kezdődik a döntő.Rekkenő a hőség Magyarkanizsán, a vajdasági kisvárosban is. A kávézók megteltek a MOL-Pick Szeged szurkolókkal, akik egyre többen érkeznek, hiszen ma 15 órakor döntőt játszanak a kedvencek. Az ellenfél a svéd IFK Kristianstad lesz. A két csapat egy BL-csoportban szerepel, így emiatt lesz különlegessége a meccsnek.Az IFK erőssége a gyors indulás, ebből szereztek sok gólt a Székelyudvarhely és a török Nilüfer ellen: Utóbbi ellen alaposan megszenvedtek a svédek, mert a törökök nem mentek a szomszédba a keménységért, nagyon alattomosan kézilabdáztak.Ha valaki ebben a nyári forróságban velünk szeretne izgulni, akkor kövessen bennünket, mert 14 órától már a helyszínről, a Banja sportcsarnokból jelentkezünk, 15 órakor pedig kezdődik a finálé, a MOL-Pick pedig szeretné megvédeni a kupagyőzelmét.

A Picknek ez lesz az utolsó tesztelése, jövő szerdán 18 órakor a Cegléd ellen megkezdődik a bajnokság, rá két napra, pénteken pedig az Egert fogadja majd az újszegedi sportcsarnokban, így a szurkolók által várt bajnoki szezon beindul.