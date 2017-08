Utolsó teszten a MOL-Pick: ma 20 órakor a horvát Nexe az ellenfél a Kanizsa-kupán

Nemzetközi tornát rendeznek



A Pick Szeged kézilabdacsapata folytatja az idén elindított utánpótlástorna-sorozatát: ma egy speciális, PickBall Extra Kupát rendeznek három helyszínen, amelynek a Délmagyarország kiemelt médiatámogatója. Három korosztályban (U18, U16, U14) négy-négy csapat, a Ferencváros, a Békés-Drén, a Pick Szeged és a horvát RK Rudar fiataljai játszanak egymás ellen az Etelka soron, a Csonka-szakközépiskola tornatermében és az újszegedi sportcsarnokban. Mindhárom helyszínen 10 órakor kezdődnek a mérkőzések, az eredményhirdetések 17 órától az újszegedi sportcsarnokban lesznek.

Az utazás most nem viselte meg a csapatot. Nem úgy hétfőn, amikor hajnalban, több mint hétórás utazást követően tért haza a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata az osztrák tornáról. Magyarkanizsa a szomszédságban van, a vajdasági kisváros immár hetedik alkalommal rendezi meg a nemzetközi férfi kézilabdatornát, amelynek címvédője a magyar együttes.Szóval nem volt gond az úttal: a Pick már péntek kora délután elindult, mert este az ünnepélyes megnyitón vett részt. Az első meccset ma 20 órakor vívja a kétszeres magyar bajnok, ellenfele a horvát RK Nexe Nasice lesz. A szegedi győzelemre minden esély megvan, hiszen egy hete egy kétszer 25 perces meccsen Ausztriában győzték le a horvátokat 34–23-ra. Szerencsére mindenki egészséges, így népes kerettel szerepel a tornán a Pastor-alakulat.Azért a héten is kaptak terhelést a játékosok, a fizikai felkészítés továbbra is fontos szerepet tölt be. A taktika csiszolása pedig mindig az első, lépésről lépésre veszik át a védekezési és támadási figurákat a játékosok.– Nem volt könnyű elkezdeni a munkát – nyilatkozta Bodó Richárd, a MOL-Pick Szeged válogatott játékosa. – Kedden még ólomlábakon jártunk, engem legalábbis nagyon megviselt a buszút. Szerdától már nem volt gond, ekkorra sikerült kipihenni magunkat. Alakulunk, egyre jobbak vagyunk, erről most a szurkolók is meggyőződhetnek, hogy mennyit fejlődtünk, a két új fiú, Zsitnyikov és Sigurmannsson miként épült be eddig a csapatba. Célunk a tornagyőzelem, megvédeni az elsőségünket.Vasárnap 11 órától következnek a helyosztók. A döntőt 15 órakor rendezik, így mindenki vissza tud jönni a tiszaszigeti határon, amely 19 óráig van nyitva. Ha papírforma-eredmények születnek, akkor a svéd IFK Kristianstad lehet a döntő- beli ellenfél a MOL-Pick számára, bár az ex-szegedi tréner, Dragan Djukics irányította erdélyi Székelyudvarhely okozhat meglepetést. A magyarkanizsai tornáról szöveges online tudósítással jelentkezünk.A Picknek ez lesz az utolsó tesztelése, jövő szerdán 18 órakor a Cegléd ellen megkezdődik a bajnokság, rá két napra, pénteken pedig az Egert fogadja majd az újszegedi sportcsarnokban, így a szurkolók által várt bajnoki szezon beindul.