Végleges a szegedi keret, amerikai és ausztrál játékost is igazoltak

Nikki-Marie Bell a hawaii bajnokságban 176 találattal gólkirálynő volt. Fotó: BigWest Conference

Alaposan átalakul nyáron a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem női vízilabdacsapatának kerete. Tóth Sándor, a klub szakvezetője elégedett az érkezők névsorával, szerinte reális esély mutatkozik a tavalyi teljesítmény megismétlésére az OB I-ben.Ahogyan arról már lapunk korábban beszámolt, négy szegedi visszavonult, míg hárman más együttesnél folytatják pályafutásukat. Helyükre érkezett egy-egy amerikai és ausztrál pólós, valamint három magyar.

Két kapus is aláírt. Tess Hosking, az ausztrál Universiade-csapat tagja, aki az augusztusi tornán Tajvanon szerepel majd. A szegediek hálóőre lesz a 19 éves Szőts Rebeka is, aki az elmúlt években a Dunaújvárossal edzett.Immár hivatalossá vált Mihály Kinga érkezése Szentesről, ahogyan a Kurca partjáról igazolhat Szegedre Rácz Daniella is. Ő az elmúlt évben nem vízilabdázott, így külön edzésprogramot kapott, az alapozást követően dől el, hogy marad-e.A szegedi klub nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a saját utánpótlásából is bekerüljenek az OB I-es keretbe játékosok, amire ezen a nyáron Karai Nikolettnek, Tóth Viktóriának, Zhánthó Katának és Vidovics Nórának van lehetősége.Nikki-Marie Bell is a Tisza- parti együttesben folytatja. A hawaii bajnokságban 176 góllal gólkirálynővé avanzsált amerikai nyomós érv miatt választotta a napfény városát. Nem kisebb nevet kell pótolnia, mint a centerek egyik, ha nem a legjobbját a világon, Bujka Barbarát, és ez imponált számára a döntésben.– Mindenben megegyeztünk az összes poszton bevethető Zoe Arancinivel, aki a budapesti világbajnokságon is itt van az ausztrál válogatottal. Az ő érkezése azonban még nem biztos, mivel csak november hatodikán tudna hozzánk utazni. A vb utáni pihenőjét követően van egy vizsgája még otthon az egyetemen, így a teljes szegedi alapozást kihagyná. Nehezíti az idejövetelét, hogy a válogatott görög szövetségi kapitánya euroligás csapatba szeretné, hogy igazoljon, de Zoe hozzánk akar jönni – mondta lapunknak Tóth Sándor.