A Honvéddal bajnoki címet szerző Marco Rossi lehet a Dunaszerdahely új edzője?

László Csaba vezetőedző szerződése az idény végével lejárt a dunaszerdahelyieknél, ám a tréner többször jelezte, szívesen folytatná a megkezdett munkát. A székely szakemberrel a DAC mindössze háromszor kapott ki, mindháromszor idegenben, sorozatban 16 meccsen pedig veretlen maradt - írja az Új Szó A dunaszerdahelyiek az utolsó fordulóban, Rózsahegyen elszenvedett vereségükkel végül lecsúsztak a 7. helyre, ám a a rossz szezonkezdet miatt senki sem hitte, hogy a sárga-kékeknek az utolsó előtti fordulóig reális esélyük lesz az Európa Liga-selejtezőt érő negyedik hely megszerzésére.Ha azonban igazak a, akkor a sikeres tavasz ellenére is edzőváltásra kerülhet sor a DAC-nál.A sportnapilap úgy tudja, a bajnok Honvéd olasz vezetőedzője, Marco Rossi, aki a bajnoki cím elhódítása után lemondott (), Debrecenben vagy Dunaszerdahelyen folytathatja.A hírről az Új Szó megkérdezte Világi Oszkár klubtulajdonost is. „Minden edzőváltással kapcsolatos információt a klub szokott kommunikálni, nem a Nemzeti Sport" – reagált megkeresésükre a DAC tulajdonosa.László Csaba a pletykákkal kapcsolatban csak annyit mondott a lapnak: „Amíg valakinek nincs aláírt szerződése, addig mindenféle hírek felröppennek vele kapcsolatban, rólam is írtak már mindenfélét. Nem foglalkozom ezekkel a hírekkel, várom a dunaszerdahelyi klubvezetés jelentkezését, hogy beszéljünk a jövőről."