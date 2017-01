A németek megpályázzák a 2024-es foci-Eb-t

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) bejelentette, hogy megpályázza a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság rendezését.



A németek rendezési szándéka nem újkeletű, ám az ország szövetsége hivatalosan csak most közölte, hogy beadja kandidál. A DFB elnöke, Reinhard Griendel elmondta, a szükséges dokumentumokat március 3-ig kell benyújtani az Európai Labdarúgó Szövetséghez (UEFA), így addigra jelölik ki azt a 10 stadiont, amely otthon adhat az eseménynek.



A 2006-os vb házigazdájának jó esélye van a rendezési jog elnyerésére, ugyanis rajta kívül csak az angolok, illetve a skandinávok közös érdeklődéséről lehetett hallani - jelenleg viszont úgy tűnik, egyik pályázatból sem lesz semmi.



A DFB olyan megállapodást kötött, hogy mivel a 2020-as, Európa 13 nagyvárosában - köztük Budapesten - sorra kerülő Eb utolsó három mérkőzése (a két elődöntő és a döntő) beleegyezésükkel a londoni Wembley-stadionban lesz - tehát nem keltek versenyre az angol szövetséggel (FA) ezekért a meccsekért -, cserébe az angolok nem nyújtanak be pályázatot a 2024-es rendezésre.



A skandinávok esetében az UEFA múlt hónapban kiadott állásfoglalása jelentheti a gondot: az európai szövetség azt közölte, hogy maximum két rendező válogatottjának biztosít automatikus indulási jogot az Eb-n, akkor is, ha több ország ad be közös pályázatot.



Az esetleges további pályázóknak március 3-ig van idejük beadni a hivatalos iratokat.



Az UEFA 2018 szeptemberében dönt arról, melyik ország rendezheti a 2024-es Európa-bajnokságot.