Budapest Maraton: megdőlt a nevezési rekord - galéria

Messze megdőlt az eddigi nevezési rekord a 32. SPAR Budapest Maraton Fesztivál - V4 futóhétvégén: a rendező Budapest Sportiroda (BSI) közlése szerint 31 ezer 920 futót regisztráltak, míg a korábbi csúcs 30 045 volt.Így a legnépesebb magyarországi szabadidősport rendezvény zajlott szombaton és vasárnap, de rekord született a külföldi nevezők számában is azzal, hogy 81 országból 5400-an érkeztek Budapestre. A maratoni mezőny 40 százaléka külföldi volt, jöttek futók Új-Zélandról, Chiléből és Costa Ricából is. Magyarországról 1033 településről érkeztek jelentkezések, a legidősebb induló a 84 éves Kenyér Imre volt.A fő versenyen, a vasárnapi maratonon Józsa Gábornak sikerült megvédenie elsőségét, negyedszerre szakította át elsőként a célszalagot, ezzel beérte az eddigi egyedüli négyszeres győztest, Rezessy Gergelyt.A nőknél élete első felnőtt magyar bajnoki címét szerezte a pécsi Szabó Tünde, aki az ötszörös bajnok Staicu Simonát előzte meg. A 46 éves, olimpián is szerepelt Staicu már a verseny előtt bejelentette, hogy élete 40. maratonjával vasárnap búcsúzik el a versenyszerű maratonfutástól.Szombaton a rövidebb távok versenyeire került sor a Városligetben, volt V4 váltó, családi futás, öt kilométeres minimaraton, 2,5 km-es Emmi maratonka sulifutam, 2,5 km-es gyaloglás, és megrendezték a fogyatékossággal élők 400 méteres esélyegyenlőségi futamát.A 32. SPAR Budapest Maraton vasárnap 9.30 órakor rajtolt a Hősök teréről, a mezőnyt Szabó Tünde sportért felelős államtitkár indította útjára. A maratoni távot az Emberi Erőforrások Minisztériumának csapatai, ahogy 2012 óta mindig, idén is parasportolókkal közösen, váltóban teljesítették. A minisztérium vezetői - amint arra a sportért felelős államtitkárság vasárnapi közleménye emlékeztet - "a versenyen való indulással biztatnak másokat is arra, hogy csatlakozzanak az Emmi minisztere és államtitkárai által elindított kezdeményezéshez, és a közös sportolással segítsék fogyatékos embertársaikat abban, hogy ők maguk is átélhessék a versenyzés és a sport nyújtotta örömöket".Ezen a napon még 10 és 30 kilométeres versenyt is rendeztek.férfiak:1. Józsa Gábor (MAC) 2:20:21 óra2. Csere Gáspár (BEAC) 2:21:023. Jenkei Péter (Vasas) 2:22:18nők:1. Szabó Tünde (PVSK) 2:42:47 óra2. Staicu Simona (Dunakeszi VSE) 2:51:413. Gulyás Vera (DSC-SI) 2:56:06férfiak:1. Varga Dániel (ELTE SE Sashegyi Gepárdok) 1:52:01 óranők:1. Szabó Nóra 2:01:40 óraférfiak:1. Michael Marantelli (ausztrál) 31:11 percnők:1. Horváth Karolina (Csepeli DAC) 38:25 perc