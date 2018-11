Európa-liga - Újabb Vidi-győzelem reális esélyt teremtene a továbbjutásra

Amennyiben a Vidi csütörtökön másodjára is legyőzi a görög PAOK-ot, reális esélyt teremt arra, hogy továbbjusson csoportjából a labdarúgó Európa-ligában.



A székesfehérvári együttes két hete nagy bravúrt végrehajtva 2-0-ra nyert idegenben a hazájában veretlenül listavezető szaloniki gárda ellen, így olyan helyzet alakult ki a négyesben, hogy a fehérorosz BATE Boriszovval kiegészülve a három csapat egyenlő eséllyel pályázik a százszázalékos Chelsea mögötti második hely megszerzésére, mivel mindháromnak három pontja van.



A Groupama Arénában 18.55-kor várhatóan telt ház előtt kezdődő találkozó győztese kedvező helyzetbe hozza magát a folytatásra. A magyar bajnok számára kiváltképpen értékes lenne a siker, mert a végelszámolásnál akár az egymás elleni eredmény is dönthet a továbbjutásról, amely így mindenképpen Marko Nikolic együttesének kedvezne. A döntetlen éppen a görögországi diadal miatt szintén a Vidinek lenne előnyösebb.



A főpróba a piros-kékeknek sikerült jobban, mivel szombaton könnyedén győztek Pakson, míg a PAOK először vesztett pontokat a görög élvonalban, ugyanis 1-1-es döntetlent játszott az Atromitosz vendégeként, amely éppen a magyar válogatott Ugrai Roland góljával egyenlített. Ennek ellenére rendkívül nehéz mérkőzésre számíthat a Vidi. A PAOK eddigi kilenc bajnoki találkozóján mindössze három gólt kapott.



A csoport másik találkozóján a Chelsea a BATE Boriszov vendége lesz.



A B csoportban a kapus Gulácsi Pétert az El-ben rendre nélkülöző, de a szintén magyar válogatott Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a skót Celtic Glasgow otthonába látogat. A G csoportban pedig a térdsérüléssel bajlódó Szántó Tamás együttese, az osztrák Rapid Wien a spanyol Villarrealt fogadja.



A K csoportban a Kádár Tamást soraiban tudó Dinamo Kijevhez a francia Rennes látogat, a négyes élén álló kazah Asztana, Kleinheisler László együttese pedig a Jablonec csapatát látja vendégül.



Európa-liga, csoportkör, 4. forduló:

A csoport:

Ludogorec (bolgár)-AEK Larnaca (ciprusi) 21.00

Bayer Leverkusen (német)-Zürich (svájci) 21.00

Az állás: 1. FC Zürich 9 pont, 2. Bayer Leverkusen 6, 3. Ludogorec 1 (3-5), 4. AEK Larnaca 1 (3-6)



B csoport:

Celtic Glasgow (skót)-Leipzig (német) 21.00

Rosenborg (norvég)-Salzburg (osztrák) 21.00

Az állás: 1. Salzburg 9 pont, 2. Leipzig 6, 3. Celtic Glasgow 3, 4. Rosenborg 0



C csoport:

Slavia Praha (cseh)-FC Köbenhavn (dán) 21.00

Girondins Bordeaux (francia)-Zenit (orosz) 21.00

Az állás: 1. Zenit 7 pont, 2. Slavia Praha 6, 3. FC Köbenhavn 4, 4. Girondins Bordeaux 0



D csoport:

Fenerbahce (török)-RSC Anderlecht (belga) 16.50

Dinamo Zagreb (horvát)-Spartak Trnava (szlovák) 21.00

Az állás: 1. Dinamo Zagreb 9 pont, 2. Fenerbahce 4, 3. Spartak Trnava 3, 4. RSC Anderlecht 1



E csoport:

Arsenal (angol)-Sporting Lisboa (portugál) 21.00

Vorszkla (ukrán)-Qarabag (azeri) 21.00

Az állás: 1. Arsenal 9 pont, 2. Sporting Lisboa 6, 3. Vorszkla 3, 4. Qarabag 0



F csoport:

Olimpiakosz Pireusz (görög)-Dudelange (luxemburgi) 21.00

Real Betis (spanyol)-AC Milan (olasz) 21.00

Az állás: 1. Real Betis 7 pont, 2. AC Milan 6, 3. Olimpiakosz Pireusz 4, 4. Dudelange 0



G csoport:

Rapid Wien (osztrák)-Villarreal (spanyol) 18.55

Szpartak Moszkva (orosz)-Glasgow Rangers (skót) 18.55

Az állás: 1. Villarreal 5 pont (10-5), 2. Glasgow Rangers 5 (5-3), 3. Rapid Wien 3, 4. Szpartak Moszkva 2



H csoport:

SS Lazio (olasz)-Olympique Marseille (francia) 18.55

Apollon (ciprusi)-Eintracht Frankfurt (német) 18.55

Az állás: 1. Eintracht Frankfurt 9 pont, 2. SS Lazio 6, 3. Olympique Marseille 1 (4-7), 4. Apollon 1 (3-6)



I csoport:

Genk (belga)-Besiktas (török) 18.55

Malmö (svéd)-Sarpsborg (norvég) 18.55

Az állás: 1. Genk 6 pont, 2. Sarpsborg 4 pont (5-5), 3. Malmö 4 (3-3), 4. Besiktas 3



J csoport:

Akhisar (török)-Sevilla (spanyol) 18.55

Krasznodar (orosz)-Standard Liege (belga) 18.55

Az állás: 1. Sevilla 6 pont (12-3), 2. Krasznodar 6 (4-3), 3. Standard Liege 6 (5-7), 4. Akhisar 0



K csoport:

Asztana (kazah)-Jablonec (cseh) 16.50

Dinamo Kijev (ukrán)-Rennes (francia) 18.55

Az állás: 1. Asztana 5 pont (5-3), 2. Dinamo Kijev 5 (6-5), 3. Rennes 3, 4. Jablonec 2



L csoport:

Vidi FC-PAOK (görög), Groupama Aréna (FOTÓ) 18.55

BATE Boriszov (fehérorosz)-Chelsea (angol) 18.55

Az állás: 1. Chelsea 9 pont, 2. PAOK 3 (4-4), 3. Vidi 3 (2-3), 4. BATE 3 (4-7)