Különleges osztályfőnöki órát tartott Vincze Ottó, aki fiairól is mesélt

Fotó: Vincze Ottó Instagram

Az egykori válogatott labdarúgó a sport jelentőségéről és az izomzat működéséről mesélt a gyerekeknek. - Csináljátok azt, amiben örömötöket lelitek, mert az élet olykor kemény. Amúgy pedig, ha tetszik egy fiú, vagy egy lány, nyugodtan tegyétek meg az első lépést - mondta nevetve a labdarúgó.Vincze Ottó tapasztaltan magyarázott a gyerekeknek, hiszen két fia is van, Ádám 17 éves múlt, Görbicz Anita világklasszis kézilabdázóval közös gyermeke, Boldizsár pedig három éves.- Néha a nagyobb már vigyáz a kicsire. A mai világban az apának az a legfontosabb feladata, hogy segítse a gyerekének megtalálni a saját útját a világban, és ehhez kicsit barátnak is kell lennie. Annak például örültem, hogy Ádám - mielőtt először elment szórakozni este a barátaival - leült velem beszélgetni. Tudtam, hogy hova megy, elmondtam neki, mire figyeljen, vigyázzon, és amikor visszaért elmesélte, hogy minden úgy történt, ahogyan megjósoltam. A lányokról azonban egyelőre hiába kérdezem - mondta Vincze Ottó.Míg Ádám tehetséges labdarúgó, Boldizsár egyelőre a játszótér iránt lelkesedik, a labda még nem annyira izgatja. - Nagyokat sétálunk, biciklizünk, próbáljuk természetesen beépíteni a sportot az életébe. Hátha egyszer a labdaérzéke is feltámad - tette hozzá az egykori labdarúgó, a BODY Kiállítás Magyarok a napi testmozgásért társadalmi összefogás nagykövete.- Elég napi 20 perc is, hogy karban tartsuk magunkat és elkerüljük az olyan betegségeket, amelyeknek hatásait a kiállításon láthatjuk – mondta.