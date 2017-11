Labdarúgó NB I - Kikapott a címvédő, tovább menetel a Fradi

A Puskás Akadémia egy góllal nyert a Diósgyőr ellen

A Puskás Akadémia Josip Knezevic találatával legyőzte a vendég Diósgyőrt szombaton a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában.



OTP Bank Liga, 16. forduló:

Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)

Felcsút, 1562 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Knezevic (63.)

sárga lap: Knezevic (10.), Vanczák (45+2.), Szécsi M. (76.), Balogh B. (92.), illetve Forgács (37.)



Puskás Akadémia:

Hegedüs L. - Osváth, Vanczák, Spandler, Balogh B. - Zsidai, Szakály P., Knezevic, Molnár G. (Szécsi M. 56.) - Prosser (Bacelic-Grgic 72.), Perosevic (Diallo 79.)



DVTK:

Antal - Eperjesi, Tamás M., Karan, Forgács D. (Szarka 71.) - Vela, Busai, Kocsis G. (Nono 62.),Óvári - Ugrai, Jóannidisz



Nagy iramban kezdődött a találkozó, komoly gólszerzési lehetőségek adódtak mindkét együttes előtt. A folytatásban fölénybe került a Diósgyőr, amely jóval több veszélyes helyzetet teremtett Hegedüs kapuja előtt, főként rögzített játékhelyzeteket követően. Az első játékrész legvégén mégis a Puskás Akadémia szerezhette volna meg a vezetést, de egy kontratámadás végén Prosser a kapufára bombázott. A második félidő elején aktívabbak voltak a hazaiak és Knezevic jóvoltából megszerezték a vezetést. A hátrányban játszó vendégek átvették az irányítást, ám próbálkozásaikból nem született gól, így egygólos vereséget szenvedtek Felcsúton.





Hatgólos mérkőzésen döntetlen Mezőkövesden

Eseménydús mérkőzésen döntetlent játszott az utolsó helyezett Mezőkövesd a vendég Vasassal a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában.



A szombati találkozón a hazai csapat háromszor is vezetett, de a fővárosiak így is pontot szereztek. Bár mindkét gárda jó felfogásban, lendületesen futballozott, egyik sem szakította meg nyeretlenségi sorozatát. A Mezőkövesd immár 14. mérkőzésén nem gyűjtötte be a három pontot - csak az első és a második fordulóban nyert -, míg a Vasas a legutóbbi négy összecsapásán nem tudta felülmúlni ellenfelét.



OTP Bank Liga, 16. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 3-3 (1-1)

Mezőkövesd, 2430 néző, v.: Szabó Zs.

gólszerzők: Koszta (13., 59.), Strestík (65.), illetve Burmeister (28.), Berecz (64.), Gaál (67.)

sárga lap: Koszta (69.), Lázár (82.), Vadnai (84.), illetve Berecz (76.), Vaskó (83.)



Mezőkövesd:

Dombó - Lázár, Hudák, Szalai, Vadnai - Iszlai - Keita, Mlinar - Koszta, Novák, Strestík (Cseri, 86.)



Vasas:

Kamenár - Benes, James, Vaskó - Burmeister, Vida, Berecz, Ristevski - Ádám, Remili (Kulcsár, 79., Szivacski 94.), Gaál



Még negyedóra sem telt el, és a Mezőkövesd vezetést szerzett: egy baloldali beadás után Koszta Márk szép mozdulattal, eldőlve, kapásból a bal felső sarokba vágta a labdát. A gólt követően kicsit visszaállt a hazai csapat, a Vasas többször ívelhetett a kapu elé, ezek egyikéből, szögletből egyenlített. A folytatásban megint változott a játék képe, a mezőkövesdiek felpörgették a tempót, akadt is több helyzetük, az utolsó negyedórában egyértelműen fölényben futballoztak, de az álláson nem tudtak változtatni. Sok volt a hiba, a pontatlan átadás a második félidő elején. Aztán a Mezőkövesd igyekezett birtokolni a labdát és irányítani a játékot, a Vasas pedig kontratámadásokat vezetett. A játékrész közepén nyolc perc alatt négy gól esett, a hazai vezetésre mindig sikerült gyorsan válaszolnia a Vasasnak. A mezőkövesdiek harmadik találatát Marek Strestík szerezte, akinek 25 méteres kapáslövése talán még Koszta első találatánál is szebb volt. Mindkét csapat győzelemre játszott, így látványos mérkőzést láthatott a közönség.



Vereséggel mutatkozott be a Haladás új edzője

Vereséggel mutatkozott be a Swietelsky Haladás új vezetőedzője, a szlovák Michal Hipp: szombaton a szombathelyiek 2-1-re kikaptak a Balmazújváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában. A zöld-fehérek így már hét bajnoki mérkőzés óta nyeretlenek.



OTP Bank Liga, 16. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Swietelsky Haladás 2-1 (0-1)

Balmazújváros, 1577 néző, v.: Kassai



gólszerzők: Fekete (61.), Sigér (80.), illetve Ramos (21.) sárga lap: Jagodics B. (35.), illetve Jagodics M. (48.), Williams (64.), Ramos (92.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő:

Szécsi - Habovda, Rus, Jagodics B., Uzoma - Vajda S., Sigér, Orovecz (Fekete, a szünetben), Maisuridze (Batarelo, 72.) - Zsiga (Rácz, a szünetben), Arabuli Swietelsky



Haladás:

Király - Polgár, Wils, Jagodics M., Bosnjak - Németh Mi., Tóth M. (Mészáros, 82.), Németh Má. (Kiss B., 60.) - Ramos, Williams (Grumic, 72.), Halmosi



Az első perctől a Haladás futballozott kezdeményezőbben, többnyire a Balmazújváros térfelén zajlott a játék. A vendégek próbálkozásait siker koronázta, ugyanis egy szabadrúgást követően Ramos háttal a kapunak, szép mozdulattal lőtt gólt. A bekapott góltól "felébredt" a hazai csapat is, szinte azonnal egyenlíthetett volna első komoly lövéséből, de Király nagyot védett. A szünetig átvette a játék irányítását a hajdúsági együttes, azonban gólt nem tudott szerezni. A folytatásban is a hazaiak játszottak fölényben, a Haladás többnyire az eredmény őrzésére rendezkedett be. Bő negyedóra elteltével Fekete fejesével egyenlített a Balmazújváros, amely lendületben maradt és immár a győzelem megszerzéséért támadott. Az újonc bő tíz perccel a vége előtt megszerezte a három pontot érő találatot, így hátrányból fordítva megérdemelten nyert, mert az első húsz percet leszámítva jobban és veszélyesebben játszott. Igaz, a hosszabbítás utolsó pillanataiban Szécsi bravúrosan lábbal védett egy lövést az előny megtartásához.



Tovább menetel a Ferencváros

A Ferencváros 2-0-ás győzelmet aratott Pakson szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában. A zöld-fehérek sorozatban negyedik sikerüket aratták, a legutóbbi kilenc mérkőzés megszerezhető 27 pontjából 25-öt begyűjtöttek.



OTP Bank Liga, 16. forduló: Paksi FC-Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)

Paks, 1800 néző, v.: Berke



gólszerzők: Paintsil (4.), Moutari (93.)

sárga lap: Nikházi (89.)



Paksi FC:

Verpecz - Vági (Nikházi, 77.), Zachán, Gévay, Szabó J. - Simon Á. - Papp K., Bertus, Bartha (Haraszti, 56.), Szakály D. (Hahn, 75.) - Kulcsár D.



Ferencvárosi TC:

Dibusz - Botka (Leandro, 63.), Blazic, Otigba, Pedroso - Gorriarán, Spirovski - Lovrencsics G., Priskin, Paintsil (Moutari, 82.) - Böde (Lovrencsics B., 74.)



A Ferencváros kezdte aktívabban a találkozót, s második helyzetét értékesítette is. A következő percekben a mezőnyjáték volt domináns, s bár fél óra elteltével feléledt a Paks, a szünetig egyenlítenie nem sikerült. A fordulást követően az addig sem hatalmas iram tovább lassult, a Paks nem igazán tudott veszélyes támadásokat vezetni, a Ferencvárosnak pedig tökéletesen megfelelt az eredmény. Az első igazi nagy lehetőségre a 84. percig kellett várni, de a csereként beálló Moutari még nem tudott betalálni, a 93. percben azonban már nem hibázott.



Kikapott Újpesten a címvédő

Az Újpest hazai pályán 2-1-re legyőzte a címvédő Budapest Honvédot a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában, szombaton.



A találkozót zárt kapuk mögött játszották, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága másfél millió forintra, valamint két zártkapus mérkőzésre büntette az Újpestet a Videoton elleni találkozó miatt, amelyen a lila-fehérek szurkolói az ellenfelet és annak egyik játékosát szidalmazták, tárgyakat - köztük egy WC-tetőt - dobtak a játéktérre, valamint becsmérlő, hátrányosan megkülönböztető, rasszista magatartást tanúsítottak.



OTP Bank Liga, 16. forduló: Újpest FC-Budapest Honvéd 2-1 (1-0)

Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk, v.: Bognár T.



gólszerzők: Tischler (23.), Windecker (61.), illetve Lanzafame (83.) sárga lap: Pauljevic (12.), Balázs (48.), illetve Eppel (71.), Lanzafame (81.)



Újpest FC:

Pajovic - Pauljevic, Pávkovics, Litauszki, Balázs - Sankovic, Windecker - Nwobodo, Nagy D. (Mohl, 73.), Simon (Cseke, 89.)- Tischler (Kálnoki-Kis, 92.)



Budapest Honvéd:

Gróf - Latifu, Deák, Kamber, Baráth, Holender (Laczkó, 64.) - Banó-Szabó (Stoiacovici, 75.), Pölöskei (Danilo, a szünetben), Gazdag - Eppel, Lanzafame



Az Újpest kezdte támadóbb felfogásban a találkozót, s ennek meg is lett az eredménye, amikor egy védők között átszálló labdát Nwobodo adott középre, a jó ütemben érkező Tischler pedig vezetéshez juttatta csapatát. A hazaiak ezt követően is megnehezítették ellenfelük dolgát, s letámadásokkal akadályozták labdakihozatalait. A második félidőben magasabb sebességre kapcsolt a címvédő, ám egy váratlan szituációból az Újpest növelte előnyét: Windecker a kezdőkörből ívelt Gróf kapuja felé, a labda pedig pont az elvetődő hálóőr előtt pattant fel, s kezei között átpörögve jutott a hálóba. A hajrában Lanzafame 15 méteres csavarásával szépíteni tudott a Honvéd, ám egyenlítenie nem sikerült, sőt, az utolsó percben növelhette volna előnyét az Újpest, az eredmény azonban már nem változott.