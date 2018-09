Öttusa-vb - Aranyérmes a női csapat

A körvívást már kedden lebonyolították, akkor a magyarok közül Kovács, a 2016-os év egyéni világbajnoka szerepelt a legjobban, 24 ellenfelét legyőzte és 11-től kapott ki, ezzel a francia Marie Oteiza mögött a második helyen állt. Szerdán a 200 méteres úszásban tovább javított a helyzetén, 2:09.81 perccel ismét második lett, de ezúttal a 2017-es vb-győztes orosz Gulnaz Gubajdullina mögött, így összesítésben az élre állt. A lovaspályán egy akadályt levert, s mivel az idei, székesfehérvári Európa-bajnokságon győztes Oteiza nem hibázott, megint a francia került az élre. A négy lövészettel megszakított 3200 méteres futásnak Kovács az éllovas után öt másodperccel másodikként vághatott neki.



A tavaly ezüstérmes Földházi gyengébb számában, a vívásban jó eredményt ért el, 18/17-tel zárt és ezzel holtversenyben 15. volt. Amivel ő elégedett lehetett, ugyanazzal az eredménnyel Alekszejev, a 2017-es világkupadöntő győztese korántsem, mivel neki éppen a vívás az egyik erőssége. A szerdai folytatásban Földházi 2:12.88-cal hatodik lett úszásban, ezzel a nyolcadik helyre lépett előre két szám alapján, míg Alekszejev 2:21.23-mal 21. volt a medencében, így a lovaglást a 20. pozícióból várhatta. A lovaglásban mindkettejüknek két verőhibája volt, így a kombinált számot Földházi nyolcadikként, Alekszejev pedig a 18. helyről kezdhette meg.



A lövészetes futásban nagyot változott az élcsoport sorrendje. Oteiza és Kovács jó darabig együtt haladt az élen, de az igazán jó futók, köztük Földházi hátulról fokozatosan zárkóztak fel. A győzelmet a 12.-ként rajtoló Anasztaszija Prokopenko szerezte meg, a második helyen a hatodikként startoló német Annika Schleu ért célba, a bronzérmet pedig Oteiza harcolta ki. A végére nagyon elfáradó Kovács hatodik lett, Földházi viszont a negyedik helyig fel tudott zárkózni és hozzá hasonlóan négy helyet javított rajtpozícióján Alekszejev is.



"Önmagáért beszél az, hogy sorozatban harmadszor világbajnokok tudtak lenni a lányok" - kezdte értékelését az MTI-nek a szövetségi kapitány.



Kállai Ákos elmondta, hogy Alekszejev, aki korábban lázzal, hasmenéssel küzdött, a vívás közepére "elfogyott", ezért nem tudta hozni azt a teljesítményt, amit ebben a számban szokott, ugyanakkor nagyot küzdött, a futásban előrelépett, és majdnem befért a döntős mezőny első harmadába.



Kovács Sarolta teljesítményét árnyalva a kapitány elárulta, hogy rajta éppen a döntő napján jött ki hasonló betegség, ezt nap közben valamennyire tudták kezelni, a végén viszont olyan hasgörcse volt, hogy alig tudott futni.



"A csapat győzelmének nagyon örülök, de az egyik szemem sír, mert ha Saci csak annyival marad el a csapattársaitól a kombinált számban, amennyivel szokott, olyan 15-20 másodperccel, akkor most ő a világbajnok" - mondta.



Kállai Ákos ugyanakkor dicsérte Földházit, aki összeszedetten versenyzett és a tavalyi ezüstje után most is harcban volt a dobogóért.



A döntőt a sportági világbajnokságok történetében először egy helyszínen bonyolították le. A szervezők a Campo Marte sportkomplexumban lévő stadionban 25 méteres mobilmedencét építettek fel, emellett a főlelátó elé egy emelt vívópást is került, középen alakították ki a lovaspályát, a lézerlövészetes állásokat pedig a rekortán futókör mellé, ugyancsak a lelátóról jól látható helyre telepítették. Vívásban szerdán csak bónuszpontokat lehetett szerezni az úszás és a lovaglás között: az előző napi utolsó, azaz 36. helyezett az utolsó előttivel vívott, majd a győztes maradt a páston és így mentek tovább az elsőig. Kovács és Földházi egy-egy pontot tett hozzá keddi vívóeredményéhez, míg Alekszejev nem nyert ezúttal asszót.



Eredmények (a nemzetközi szövetség honlapjáról:

női egyéni verseny, világbajnok:

--------------------------------

Anasztaszija Prokopenko (Fehéroroszország) 1346 pont

2. Annika Schleu (Németország) 1332

3. Marie Oteiza (Franciaország) 1329

4. Földházi Zsófia 1320 (vívás: 18 győzelem/17 vereség/209 pont, úszás: 2:12.88 perc/285 pont, lovaglás: 286 pont, lövészet-futás: 12:40.64 perc/540 pont)

...6. Kovács Sarolta 1312 (24/11/245, 2:09.81/291, 293, 13:37.28/483)

...14. Alekszejev Tamara 1292 (18/17/208, 2:21.23/268, 286, 12.50.99/530)



női csapatverseny, világbajnok:

-------------------------------

Magyarország (Kovács Sarolta, Földházi Zsófia, Alekszejev Tamara) 3924 pont

Franciaország (Marie Oteiza, Elodie Clouvel, Julie Belhamri) 3918

Németország (Annika Schleu, Janine Kohlmann, Anna Matthes) 3914



A vb utolsó napján, csütörtökön a férfiak hagyományos versenyének döntőjét rendezik, amelybe magyar részről Demeter Bence és Regős Gergely jutott be.