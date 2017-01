21 év fegyház a plébános gyilkosának

Az idős cibakházi plébános, András atya. Fotó: borsonline.hu

A táblabíróság aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés és kifosztás bűntettében mondta ki bűnösnek az elkövetéskor 19 éves vádlottat.A Jász-Nagykun-Szolnok megyei község plébánosa a bűncselekmény idején 73 esztendős volt, számos betegség gyötörte. A budapesti vádlottat 2013 tavaszán mutatták be neki. A fiatal férfit nyáron legalább két éjszakára befogadta a plébános, aki ígéretet tett neki arra, hogy tervezett tanulmányait anyagilag támogatni fogja.A vádlott Tiszafüreden akart iskolába járni, szeptember 9-én el is utazott a városba, hogy beiratkozzon, de nem jár sikerrel. Ezután elment Cibakházára, hogy a plébánostól anyagi segítséget kérjen, a pap vendégül látta és szállást is biztosított neki éjszakára. Másnap reggel - mivel rokonlátogatóba indult - megkérte a férfit, hogy távozzon a plébániáról.

Az esti mise után a vádlott újból megjelent a paplakban, és miután nyilvánvalóvá vált számára, hogy nem kap pénzt, vitatkozni kezdett a sértettel, akit kétszer meg is pofozott. A plébános elküldte, de a vádlott fél óra elteltével visszatért, egy mellékajtón beosont az épületbe, felébresztette az ágyában alvó sértettet, akit többször megütött, fojtogatni kezdett, majd egy íróasztalon talált késsel 14-szer megszúrt. A holttestet ezután egy használaton kívüli pincéhez vitte és a mélybe lökte.A vádlott ezt követően visszament a házba, pénz után kutatott, eközben megtalálta a plébános által használt autó kulcsait, majd a fővárosba hajtott, ahol balesetet szenvedett. A helyszínről elmenekülő férfit szeptember 12-én fogták el.A táblabíróság döntésével súlyosította az első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék által kiszabott tizennyolc év fegyházbüntetést. Az ítélőtábla álláspontja szerint a törvényszék nem vette figyelembe kellő súllyal, hogy a vádlott háromszorosan is minősülő emberölést követett el.