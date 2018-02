33 éve ezen a napon végezték ki a Csillag börtönben az ámokfutó Richter Richárdot

Richter Richárd rémtörténetét Szegeden és a Csillag börtönben is mindenki ismeri. Az egyik legtöbb halálos áldozatot követelő magyarországi ámokfutás elkövetőjét 33 éve ezen a napon, 1985. február 26-án kedden, hajnali fél 5-kor végezték ki a Csillag börtön udvarán: felakasztották. támadás 25 éves évfordulóján írt cikkünkben Puljer Fülöp, aki őrnagyi rangban, biztonsági tisztként szolgált a Csillag börtönben emlékezett vissza a tragikus napra . Elmondta, az a pénteki nap is úgy indult, mint egy átlagos munkanap. A fogvatartottak reggel fegyőri kísérettel átmentek az alagúton a Csillag börtön szomszédságában lévő bútorgyárba. Puljer épp egy fogvatartottat hallgatott ki a börtön igazgatási szolgálatán egy fegyelmi ügyben, amikor jött a hír: valaki több embert is megszúrt a bútorgyárban. Azonnal a helyszínre indult, és már az alagútban félúton találkozott két fegyőrrel, akik megbilincselve hozták a ziháló és hörgő Richtert.Az akkor 28 éves férfi őrjöngése alig 4 percig tartott. A bútorgyárban vaslemezből készített magának késeket, amiket elrejtett. Amikor művezetője felszólította a rendes munkavégzésre, előbb szidalmazni kezdete, majd a gumibotot meglátva a késeiért rohant. Frank Tibor művezető éppen egy fogvatartottnak magyarázott egy tervrajz felett, amikor Richter hátulról leszúrta. Frank a helyszínen meghalt. Tóth András művezetőnek a hasába dobta az egyik kését, majd a másikkal kétszer megszúrta. Ő november 24-én halt meg a kórházba. Richter rohant végig a gyáron, s aki az útjába került, azt megszúrta. Nagy Ferenc művezetőt kétszer szúrta hasba - október 25-én halt meg a kórházban. Befutott a wc-be, majd amikor látta, hogy nem tud tovább menekülni, mivel már több elítélt is üldözte, átadta a késeket Tapodi János főművezető-helyettesnek. Kihallgatásán csak azt sajnálta, hogy Frank Tibort is megölte, pedig őt kedvelte.Sokan kérdezik, miért nem tudták azonnal megfékezni Richtert. Az egyik magyarázat szerint az események nagyon gyorsan történtek, és a gyárban akkora zaj volt, hogy sokan nem is tudták, mi történik. Ráadásul a bútorgyáron belül nem tartózkodott fegyveres őr, és a jelzőrendszer is hiányzott.

Úgy tűnt, Richtert nem fogják tudni elítélni, mivel a bíróságra szállítás előtt 2 szöget lenyelt, egyet pedig a hasába szúrt. Ezeket a gumiszoba kárpitjából szedte ki úgy, hogy meg volt bilincselve. Több helyről vérzett, mire kórházba került, ahol Svájcból hozattak neki gyógyszert, hogy "akasztható állapotban legyen". 3 hétig volt kórházban, mire bíró elé állhatott.

Richter Richárd



Angyalföldön született.9 testvére közül heten voltak fiúk, ő volt a legfiatalabb. A család bűnöző életvitelt élt, lakókörnyezetüket rettegésben tartották. Richárdot - nem büntethető kiskorúként - már gyermekkorában bevonták a bűncselekmények elkövetésébe. Richárdot 9 éves korában vagyon elleni bűncselekmények miatt kiemelték a családjából és az aszódi fiatalkorúak nevelőintézetébe küldték. Későbbi bűncselekményei után már fiatalkorúak börtönébe került. Richárd 14 éves volt, amikor az ő és családja viselt dolgaival a Magyar Televízió Kék fény című műsora is foglalkozott. 23 éves korára Richter már 8 évet töltött börtönben. 1979-ben egy kocsmai szóváltást követően hasba szúrt egy férfit. Bár megszökött a helyszínről, nem sokkal később elfogták és 7 év börtönre ítélték. Richter Richárdot 1980-ban szállították Szegedre a Csillag börtönbe. Megérkezése után Richter nevet és rangot szerzett magának a fegyház lakói között. Az igen erős fizikumú fiatalember a börtönben fegyelmezetlen volt, szembeszállt az őrszemélyzettel és rendszeresen megszegte a szabályokat, számtalanszor kellett figyelmeztetni és fenyíteni. Szabadidejét többnyire edzéssel töltötte. A visszaemlékezések szerint Richter edzés gyanánt rabtársait emelgette székestől. Richternek a börtönben dolgoznia is kellett. Az Alföldi Bútorgyár egy részlegében asztalosmunkát kellett végeznie, ám itt is többször fenyítették. Szegedi tartózkodása alatt Richtert összesen 32 alkalommal fenyítették, 1983 januárjától pedig különösen veszélyes fogvatartott minősítést kapott. A börtönben a férfin üldözési mánia kezdett úrrá lenni. Attól tartott, hogy rabtársai vagy az őrök meg akarják mérgezni, emiatt csak a tésztát ette meg, a húsokat rabtársainak adta. ( Wikipédia

Bár 10 kilót fogyott a kórházban, mivel rendkívül erős volt (rabtársaival nyomott fekve, és több száz fekvőtámaszt csinált naponta) nem bilincsben, hanem vaslakatokkal rögzített vasláncon vitték a tárgyalásra 1985. január 2-án. A közvélemény nagy érdeklődéssel figyelte a szegedi tárgyalást. Richter nyugodtan és egykedvűen viselkedett, tagadta a művezetők meggyilkolását és kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Védője elmezavarra hivatkozva próbálta meg elkerülni a halálbüntetést, azonban az elmeszakértői vizsgálat kizárta, hogy a férfi ne lett volna tudatában tetteinek. Richtert 1985. január 8-án a Csongrád Megyei Bíróság hivatalos személy ellen, több emberen és visszaesőként elkövetett emberölés bűntette miatt halálra ítélte. Az alig egy hónap múlva megtartott fellebbviteli tárgyaláson a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta az ítéletet. Az ítélet elhangzása után Richter egyik őrének azt nyilatkozta, hogy nem fél az akasztástól, mert olyan erős, hogy a nyaka megtartja az egész testsúlyát. ( Richter perével a delmagyar.hu Annó rovata is foglalkozott, itt további fotókat is talál Richter Richárdot 1985. február 26-án napkelte előtt a Csillag börtönben végezték ki.