3 IKV-kezelésű házban szünetel jelenleg a szolgáltatás: a lakók együttműködése is kell a visszakapcsoláshoz

Gázszivárgást észlelve az értesített szolgáltató azonnal elzárja a gázt a robbanásveszély elkerülése érdekében. Másnap a kezelő IKV lakógyűlésen tájékoztatja a lakókat, de a postaládákban és a kapun is értesítőt helyez el. A költségekről azonban csak a tulajdonosok közgyűlése dönthet. A javítások árának kiszámításához gázbiztonsági és kéménybiztonsági felülvizsgálat szükséges, ekkor derül ki, kell-e új engedélyes tervet készíteni. Utána keresnek vállalkozót, aki egy hét alatt szintén megvizsgál mindent. A szolgáltató által minősített cégek közül kérnek fel vállalkozásokat kivitelezésre, fűtésszezonban nem pályáztatnak. Szerelés után előbb a kivitelező, majd a szolgáltató végez gáznyomáspróbát. Olyankor az összes lakásnak egyszerre kell nyitva lennie. Ha mindent rendben találnak, azonnal visszakapcsolják a szolgáltatást.

– Akár egy hónap alatt vissza lehetne állítani a gázt azokban a házakban, ahol a szolgáltató szivárgás miatt kikapcsolta. Többnyire azonban a tulajdonosok vagy bérlők miatt húzódik a helyreállítás, mert a teljes házban kizárólag egyszerre lehet intézkedni – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján a kezelő IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Kardos Kálmán hozzátette, a Tisza Lajos körút 29. alatti vegyes tulajdonú épületben szintén egy tulajdonos távolléte akadályozza a felülvizsgálatot és javítást. Ezzel együtt is megoldódik a problémájuk karácsonyig . Megírtuk, a 15 lakásos Molnár-palotáról, hogy október 10. óta szünetel a gázellátás . Ezenkívül a Somogyi utcában és a Fő fasoron jelentkezett hasonló probléma.A vezérigazgató elmondta, nem létezik olyan módszer, amivel előre jelezhetnék a csövek átrozsdásodását, különben elejét vennék az ilyen meghibásodásoknak. A beépítés körülményeitől is függ, 25 vagy esetleg 60 évig bírja egy gázvezeték.