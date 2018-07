50 milliót költenek a játszóterekre

A Bartók Béla téri játszótér öt fitneszeszközzel bővül idén. Fotó: Török János

A Kálvária téri játszótérre tervezik a legdrágább játszóeszköz telepítését, a csaknem hat méter magas kötélpiramis nettó 10,7 millió forintba kerül – derült ki a városüzemeltetési bizottság csütörtöki ülésén, ahol egyhangúlag támogatták az idei, 50 millió forintos játszótér-felújítási és -fejlesztési keret felosztását. Összesen 29 helyszínen terveznek fejlesztést, négy játszótéren: a Lomnici utca 39. mögötti területen, a Hont Ferenc utca 20–24. előtt, a Honfoglalás Emlékparkban, és a Honvéd téren a régi, tönkrement, s immár balesetveszélyes eszközöket el is bontják.Az önkormányzati képviselőkkel és a városüzemeltetési irodával egyeztetett listából kiderül, hogy a legolcsóbb eszközök a kicsik által kedvelt úgynevezett rugós játékok, amelyeknek darabja nettó 135 ezer forint. Ilyeneket telepítenek a Zöldfa és a Sás utcáknál található játszótérre, a szintén olcsónak mondható, nettó 150 ezer forintos mérleghintából kerül egy-egy darab például a Rókusi körúti, a Petres és az Agyagos utcai játszóterekre. A Bartók Béla téri játszótér a tervek szerint öt fitneszeszközzel bővül, és egy tucat helyszínen, például a Gulácsi parkban, a Puskás utcában, a Honvéd téren és a Fakert utcában homokozókat is telepítenek.A drágábbak közé tartozik a Kodály Vár elnevezésű, mászóhálóval, hatszögletű mászótoronnyal egybeépített, létrás mászókával ellátott játék, amelynek darabja csaknem nettó 2,5 millió forint. Három helyszínen örülhetnek majd ilyennek a gyerekek, az Ág és Gáspár Zoltán utcai, a Koszorú utcai, illetve a Gulácsi parki játszótereken. A Tápai utcában egy kéttornyú várral bővül a játékállomány mintegy 2 millió forintból, a Puskás utcai játszótérre pedig nagyjából 3 millió forintból forgóhintát vásárolnak.A nagyobb játszóeszközökre idén nettó 26 milliót költ a város, olcsóbb eszközöket pedig 13 millióból szereznek be.