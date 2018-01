A búváróra csak a tengerben stílusos

Lacfi Ági üzletistílus-tanácsadó nadrágból egy jó, klasszikus fazonú – nem szétkoptatott vagy sztreccs – farmert, és egy-két svédzsebes nadrágot javasol. Pulóverből is legalább két egyszerűbb, örök darabot, mondjuk egy konzervatívabb színűt és egy kicsit merészebbet ajánl.



Hozzáteszi, óva int a nagy mintáktól, márkajelzésektől. De természetesen legalább két egyszerűbb pólót is be kéne szerezni, ami se nem túl bő, se nem túl szűk, szépen követi a test vonalát.



– Ezenkívül lehet néhány sportosabb inget is vásárolni, akár kockásat, csíkosat. Természetesen odafigyelve rá, hogy testalkatunkhoz való darabok legyenek – mondja, és hozzáteszi, jól jöhet egy sportzakó is, farmerhez is viselhetjük.



Egy igazán stílusos férfi ruhásszekrényéből engedhetetlen egy pár tisztességes, fűzős bőrcipő, amit akár öltönyhöz is felvehet, valamint egy pár jó – akár utcai – edzőcipő is. De a jó minőségű szövetkabát is része az alapruhatárnak.



– Nincs annál csúnyább, mint amikor a színházból kijönnek a szép öltönybe és pufidzsekibe öltözött nézők. Főleg ha a dzseki még rövidebb is a zakónál – mondja, és rámutat, mivel a jó minőségű kabátok örök darabok, érdemes költeni rájuk, és nem az aktuális divatnak megfelelő szabásút, hanem valami klasszikusabbat választani.



– Ezenkívül legyen természetesen egy sportosabb, hétköznapibb kabát is a szekrényben – javasolja Lacfi Ági, és rávilágít: egy jó óra igazán szép kiegészítője a férfi öltözékének.



– Ha nem formális, üzleti öltözetről van szó, akkor nem muszáj bőrszíjas órát viselni, a fémszíjas is megteszi, de lehetőleg ne neonzöld búvárórával a kezünkön járjunk – tanácsolja.