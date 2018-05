A Dömötör-díj idei jelöltjei

Kelemen Zoltán és Ádám Zsuzsanna az Ernaniban. Fotó: Frank Yvette

Jelenet a Szegedi Kortárs Balett Négy évszak – Feminizma című produkciójából. Szigyártó Szandra, Kiss Róbert és Takács Zsófia. Fotó: Karnok Csaba

A közönség idén az alábbi nyolc kategóriában ítélheti oda a Dömötör-díjat a három jelölt egyikének. Gyöngyösi Zoltán (János király): „Gyöngyösi Zoltán János királya különös figura: mintha lennének eszméi és gondolatai, de legalább annyi indulat is mellé. Veszélyes kombináció, mert könnyű befolyásolni, ahogy Fülöpöt is." (DM), Pataki Ferenc (Amadeus): „Salierit játszani – nem a tipikus szerepálom, mégis rengeteg tudást, érzékenységet követel. Pataki Ferenc pedig mintha eggyé vált volna ezzel a gyötrődő, alkudozó, édességért és zenéért rajongó figurával, akinek a legnagyobb tragédiája a Shaffer-darab szerint, hogy felismerte vetélytársa istenadta tehetségét – ezzel együtt saját tökéletlenségét. Annyira pontosan építkezik, hogy a végső jelenet, az öreg Antonio öngyilkossági kísérleteinek sorozata ugyanannyira hat tragikusnak, mint komikusnak; szánjuk és nevetünk rajta, hiszen vele együtt jártuk be azt a szakmabeli ámokfutást, melynek végül nem született semmi eredménye." (DM) Poroszlay Kristóf (Amadeus): „Poroszlay Kristóf mint Mozart szabadjára engedhette az összes harsány, féktelen, gyerekes gesztust, mozdulatot, ami valahol sokunkban ott rejtőzik. Pontosan olyan dinamikus, illemszabályokat, határokat sutba dobó karaktert alakít, amilyet Mozart zenéje alapján elképzeltünk." (DM) Szilágyi Annamária (XIV. René): „Szilágyi Annamária Irina királynője a szó minden értelmében lehengerlő – a férfierővel és heves asszonyi vágyakkal megáldott uralkodót igazi Jolly Jokerként alakítja a színésznő." (DM) Tolnai Hella (XIV. René): „A René nadrágszerepét játszó Tolnai Hella a Dollárpapában megismert különc, boldogságra vágyó lányalakot idézi fel." (DM) Waskovics Andrea (Ványa bácsi): „Aki Csehovon túl jött, játszott és győzött: Waskovics Andrea, a professzor jólelkű, naiv, csúnyácska lánya, Szonya szerepében. Egy idő után azon kaptam magam, hogy az ő mosolyát lesem: beragyogta a színpadot, hazafelé az ő karakterén gondolkoztam, nem Asztrov doktoron, Ványa bácsin vagy Jelena Andrejevnán. Érzékeny, átélhető nőalak – pedig nem Szonya a hamisítatlan nő, hanem a tudós Szerebrjakov új felesége, Jelena." (DM) Cseh Antal (Ernani): „Mindkét este Cseh Antal brillírozott Silva szerepében: jól adta a tehetetlenségbe majd belepusztuló öreg szerelmest. Az I. felvonásbeli áriát követő mutatós cabalettát (Infin che un brando vindice), amit gyakran kispórolnak az Ernani-produkciókból, most nagyszerű előadásában élvezhettük." (DM) Kelemen Zoltán (Ernani): „...másnap Kelemen Zoltán ugyanebben a szerepben perfekt énekművészetével kápráztatta el a közönséget. Az egyik képkeretben felbukkanó Kőrösi Györgyi gordonkaszólójával pazarul szólaltatta meg Carlos rezignált áriáját a hatalomról és a mulandóságról." (DM) László Boldizsár (Ernani): „...sokkal meggyőzőbb volt a szombaton bemutatkozó másik szereposztás Ernanija, László Boldizsár, aki épp előző este kapta meg a Fészek Művészklubban az Operaház kitüntetését, a Székely Mihály-emlékplakettet, és aki az elmúlt évtizedben nemzetközi rangú tenorrá képezte magát. Az I. felvonásbeli nevezetes áriát is olyan hőfokon és muzikalitással hallhattuk tőle, ahogy a legnagyobbaktól lehet. " (DM) Ádám Zsuzsanna (Ernani): „A premieren debütáló Ádám Zsuzsannának még színpadi rutint kell ugyan szereznie, de olyan dús, súlyos, ugyanakkor gyönyörű magas regiszterrel koronázott és leheletfinom pianissimókra is képes drámai szoprán hanggal rendelkezik, amivel akár nemzetközi karriert is befuthat." (DM) Nadia Cerchez (Ernani): „A Lady Macbethként, Toscaként és A trubadúr Leonorájaként Szegeden az elmúlt években már nagy sikert aratott Nadia Cerchez most Elvira szerepében is remekelt, könnyed eleganciával énekelte az I. felvonás hanggyilkos koloratúráit, erőteljes szopránja később a kórust és a zenekart is túlszárnyalta." (DM) Kónya Krisztina (Carmen): „Kónya Krisztina szopránja kissé lebegve szól. Ez a hatás fölerősödik, ha – mint a pénteki premieren – befelé fordulva, kizárólag a szép éneklés jegyében szólal meg. Másnap be kellett ugrania, mert szólamtársa megbetegedett, s akkor sokkal élettelibb volt, a dallamokra és a kifejezésre koncentrált, s nyomban nem egy szoprán technikai nehézségein merengtünk, hanem figyelemmel hallgattuk Micaelát, a tisztaszívű, elszánt lányt." (tiszatajonline.hu)Hegedűs Tamás (Don Juan): „Gluck balettzenéjére Juronics Tamás egy rendkívül mozgalmas, kicsit barokkos hangulatú, vizuális humorral teli előadást kreált. Hegedűs Tamás mint Don Juan egyszerre keltette egy körülrajongott rocksztár és egy babonázó erejű mágus benyomását." (DM) Szigyártó Szandra (Négy évszak – Feminizma): „A világirodalom óriási nőalakjai, például Anna Karenina, vagy Thomas Hardy tiszta nője, Tess küzdelmeit szavakkal árnyalják. Juronics koreográfiájában Szigyártó Szandra egészen más eszközökkel tárja elénk ezt a kálváriát: Lili lecsupaszított lelkévé válik a teste. Hatalmas teljesítmény estéről estére kivirágozni és elpusztulni, mindezt nézők százai előtt, meggyászolva a gyermekkori álmait, eltáncolni az utolsó duettet a legtürelmesebb partnerével, aki élete végéig vár rá." (DM) Takács Zsófia (Bernarda Alba háza): „A feltűnő szerelem lehetősége, Takács Zsófia és Kiss Róbert kettőse az egyik legérdekesebb duett, amit láttam: egy átlátszó felület közbeékelésével is fel lehet forrósítani két táncművész között a levegőt." (DM) Máté Gábor (Kazamaták): „A kortárs dráma a rendezőjével, a Kossuth-díjas Máté Gáborral alkot »ütős párost« – a budapesti Katona József Színház igazgatója először vállalt Szegeden rendezést." (DM) Rusznyák Gábor (Amadeus): „Rusznyák Gábor rendezése tapintatos és intelligens – a darabban különben sincs óriási tere a rendezői virtuozitásnak. Viszont biztos kézzel, finoman igazítja a zenéhez a szavakat, mozdulatokat, és kiváló terepet biztosít a színészeknek. Nincs is szükség többre: a darab egyértelműen színészközpontú." (DM) Toronykőy Attila (Ernani): „Minden alakban felhangzott az előadásokon az elismerést kifejező elragadtatott kiáltás: Bravo! Brava! Bravi! Ezek elsősorban az énekesi, zenei teljesítménynek szóltak, de Toronykőy Attila hagyományost a modernnel ötvöző, látványvilágában is újszerű, ötletes rendezése is megérdemelte volna." (DM) Cziegler Balázs (Don Juan): „Cziegler Balázs díszlete kreatív játékra és értelmezésekre ad lehetőséget: a számtalan mozgó ajtó, amelyekre minden nő után strigula kerül, a diagonál sakktáblaburkolat és az utolsó képben feltáruló, ajtók sokaságából álló végső kijárat." (DM) Debreczeni Bori (Amadeus): „Debreczeni Bori díszlete kopott, töredezett eleganciát sugároz: valóban az idős zeneszerző, karmester ragyogását vesztett életének utolsó helyszínéből nőtt ki a botrányos csodagyerek nevétől hangos Bécs." (DM) Juhász Katalin (Ernani): „Juhász Katalin előretolt színpadképe egyetlen fal, amely hatalmas, kazettás, szárnyas ajtóval egy mediterrán főúri kastély gerendás előcsarnokát idézi reneszánsz festményekkel Lucas Cranachtól, Leonardótól. A legnagyobb méretben Tiziano nevezetes alkotását, a nyári alkony fényeiben pompázó Égi és földi szerelem című képet láthatjuk, amely mögül hatásos megoldással időnként élőképszerűen bukkan fel a kórus vagy a 3. felvonásban Nagy Károly császár márványkriptája." (DM) Ignjatovic Kristina (Amadeus): „Mivel a múltban, Salieri emlékei között járunk, Ignjatovic Kristina rokokó stílusú jelmezeinek mindegyike porlepte szürke, kivéve az öreg Salieri öltözékét." (DM) Papp Janó (Kazamaták): „Papp Janó jelmezei pontosan elválasztják a kintieket a bentiektől, és számos poénra ad lehetőséget az átöltözés: az első helyet Vicei Zsolt viszi." (DM) Varjas Zsófi (A Félőlény): „Nemcsak a felnőtteknek is elgondolkodtató történet viszi el a hátán a darabot, hanem végre minden összehangoltan működik – a gyerekdarabnál is nagyon fontos látványvilág kellően mesei és kreatív Varjas Zsófi jóvoltából..." (DM)