A híg tejnek is mi isszuk meg a levét - Hamarosan jelentősen emelkedhet a kenyér és a tejtermékek ára

A finnek az elsők



Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének adatai alapján a legnagyobb tejfogyasztók Európában a finnek után a hollandok, majd a svédek évi 339, illetve 332 literrel. A legkevésbé lelkes tejivók a szlovákok, utánuk a fehéroroszok, majd az ukránok következnek (évi 129, 137 és 139 literrel). A magyarok évi 161 literrel az alsó középmezőnyben vannak. A fogyasztást mérő számba a tejet és a tejtermékeket is belekalkulálták, kivéve a vajat.

Mindennek a meleg az oka. 25 fok felett többet iszik, és kevesebbet eszik a tehén, aminek mi isszuk meg a levét. Augusztustól várhatóan 15 százalékkal drágul a tejföl és a vaj, a tejért pedig legkevesebb 5-7 százalékkal kell többet fizetni. Fotó: Kuklis István

Két számjegyű áremelésre lenne szüksége a sütőiparnak, hogy kikecmeregjen a veszteséges, illetve alacsony, 0-2 százalékos profitot hozó működés csapdájából – állítják ágazati szakemberek. A Népszava pedig korábban arról írt, hogy komoly áremelés nélkül ellehetetlenülnek a sütőipari cégek.A kényszerű áremelésnek több oka is van, az egyik a szürke-, illetve a feketegazdaság magas aránya a sütőiparban. Az egyik név nélkül nyilatkozó szakember azt mondta, az utóbbi évtizedben jelentős számban jelentek meg a volt Jugoszlávia egykori tagállamaiból olyan pékségek, amelyek gyakran mellényúlnak az online kasszának. Mára a 950 pékségből mintegy 650–700 lehet ilyen balkáni vállalkozók tulajdonában. Ez nem ennyi tulajdonost jelent, mert egyes csoportok láncszerűen fognak össze több üzletet. Ha az egyik üzletet bezáratja a hatóság, más néven újat nyitnak.A gyenge forint felhajtja a főleg külföldről beszerzett adalékanyagok árát, az üzemanyagok drágulása pedig a szállítási költségeket. – A liszt ára a meghatározó, és egyelőre azt jelezték a malmok, hogy idén kevés étkezési búza terem, ami egyértelműen árdrágító tényező. A másik probléma, hogy a bérek szépen ballagnak fölfelé, mert a sütőipari ágazat is munkaerőhiánnyal küzd. A fiatalok nem szívesen jönnek dolgozni egy pékségbe, ahol hétvégén, ünnepnap is éjszaka kell dolgozni – magyarázta Varga Ferenc, az 55 főt foglalkoztató, mórahalmi Varga Pékség vezetője.A szakember elmondta, hogy a pékeket egyre jobban meg kell fizetnie, hogy ne menjenek el máshová. – Évközben már volt egy nem tervezett bérkorrekció, amit nem építettünk be az árba. Az biztos, hogy áremelés lesz, a kérdés csak az, hogy mennyi és mikor – fogalmazott a cégvezető, aki nem szeretett volna jóslásokba bocsátkozni. – Mindenki azt várja, mit lép a szakma, illetve a pékszövetség, mert egyedül egyetlen pékség sem mer emelni – tette hozzá Varga.A tejtermékek augusztustól várható áremelkedésének okai még ennél is összetettebbek. Információink szerint legalább 15 százalékkal drágulhat a tejföl és a vaj, a tejért pedig legkevesebb 5-7 százalékkal kell majd többet fizetni augusztustól.– A beltartalom csökken, de ennek összetett okai vannak. Magyarországon 1972-ben indult az országos szarvasmarhatenyésztési program, amelyben a mennyiség volt a döntő szempont a tej beltartalmával szemben – kezdte László Róbert, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségi tagja. A tejtermelő, aki a szarvasmarha-ágazattal is rendelkező Makói Hagymakertész Kft. egyik tulajdonosa, elmondta, minél melegebb van, annál többet iszik, és egyre kevesebbet eszik a tehén, ettől pedig felhígul a teje. – Május óta minden termelő a standard 3,7 grammos zsírszázalék alatt termel. Ezen takarmányozással lehet változtatni, de akkor a mennyiség rovására megy a magasabb zsírszázalék – mondta a tejtermelő. A vállalkozás 243 tehene május elsejéig naponta 7600, most pedig mindössze 6200 liter tejet ad. A meleg májustól átlagosan 5,5 liter tejet visz el tehenenként naponta.László Róbert hozzátette, a vajhoz zsír kell, de nincs elég, kereslet pedig van rá. – Az ipar beltartalomért kiált. A piacon dübörög felfelé a tejzsír ára. A feldolgozóknak muszáj akár a dupláját is kifizetniük érte, ezért elkerülhetetlen az áremelés – tette hozza a tej terméktanács Csongrád megyei elnökségi tagja.