A holló is énekesmadár

Nem énekel tehát minden madár, azoktól várhatunk dalt, amelyek gégéje alkalmazkodott az idők során a hangadáshoz.Közülük is a legismertebb talán a fülemüle, vagy más néven a csalogány, akit a dal királyának is neveznek. Májusi éjszakákon daluk betölti a levegőt – így udvarolnak választottjuknak.A pacsirtafélék, fecskefélék, rigófélék, cinegefélék, seregélyfélék és verébfélék mellett meglepő lehet azonban, ám igaz, hogy énekesmadár a varjú és a holló is, akikről ezt a legkevésbé sem gondolná az ember. Utóbbi ráadásul a legnagyobb termetű mind közül.