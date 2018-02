A kormány kártalaníthatja a Szeviép-károsultakat, Lázár elszámoltatná a szegedi városvezetést is

Még elsőfokú ítélet sem született



A Szeviép Zrt. 2009. április 18-án vált fizetésképtelenné, majd az eredménytelen csődeljárást követően a bíróság 2010. augusztus 13-án rendelte el a cég felszámolását. A társaság fizetésképtelensége 20 ezer munkahelyet sodort veszélybe, több mint háromszáz cég ment csődbe, és a többi érintett vállalkozás likviditása is megrendült. Csődbűntett miatt a vádlottak padján ül a vállalkozás három korábbi vezetője, de ügyükben még elsőfokú ítélet sem született.

– A kormány kész mérlegelni a szegedi Szeviép-ügy károsultjainak kártalanítását – jelentette be tegnap Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, a károsultakat képviselő jogász fordult rajta keresztül a kormányhoz, amely várja a beadványt, a kis- és középvállalkozásoknak szeretne segíteni. Lázár János hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felelősséget is viselni kell, ezért a kabinet fontosnak tartja a szegedi városvezetés elszámoltatását az ügyben. Kijelentette: az elszámoltatásnak és a kártalanításnak egyszerre kell zajlania.– Az első Fidesz-kormány 28 állami beruházásba vonta bele a Szeviépet, amely így összesen 15 milliárd forint közpénzhez jutott – áll a szegedi önkormányzat közleményében. Hozzáteszik: több mint 1 milliárd forintért dolgozott a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak is. A közlemény azt tartalmazza: a Szeviép Zrt. a Botka László vezette szegedi önkormányzattól egyetlen megbízást kapott, azt is konzorciumban nyerte el az 1-es villamos vonalának rekonstrukciójára. A szegedi önkormányzat közleménye azt is tartalmazza: a miniszternek nehéz napjai vannak Hódmezővásárhelyen „a bábja ellen induló független polgármesterjelölt miatt".A Botka László vezette szegedi önkormányzat egyébként valóban nem kötött közvetlenül szerződést a Szeviép Zrt.-vel. Van azonban olyan, a város tulajdonában álló cég, amely közvetlenül is kötött szerződést a céggel, ilyen beruházás volt például a Ligetfürdő felújítása.A kormány kész mérlegelni a szegedi Szeviép-ügy károsultjainak kártalanítását - közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Elmondta, a károsultakat képviselő ügyvéd fordult rajta keresztül a kormányhoz, amely várja a beadványt.Lázár János hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felelősséget is viselni kell, ezért a kabinet fontosnak tartja a szegedi városvezetés elszámoltatását az ügyben. "Az elszámoltatásnak és a kártalanításnak egyszerre kell zajlania" - jelentette ki.: a Szeviép-károsultak állami segítséget kértek, Lázár Jánoshoz fordultak a ki nem fizetett alvállalkozók.