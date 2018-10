A legnagyobbak akár tíz futárral is dolgoznak Szegeden - Miért tart sokáig a pizza kiszállítása?

Nem rúgják ki szögletre a labdát

Tempósan kell dolgozniuk a futároknak, ebéd- és vacsoraidőben a legtöbb a rendelés. Fotó: Török János

Kézzel sütik, friss tésztával

Gyakran a rendelőre is várni kell

Gyakori jelenség, hogy a vendégek akár telefonon a rendelést rögzítő diszpécsernek, akár a közösségi oldalakra kiírva panaszkodnak a pizzériák hosszú kiszállítási ideje miatt. Utánajártunk, mi miatt nőhet meg a várakozási idő, amíg egy pizza az étterem kemencéjéből a rendelő konyhaasztalára kerül.– Előfordul, hogy egy nap akár 1200 pizzát készítünk el, annyi a megrendelésünk. Ez nem egy fodrászüzlet, itt nem egyeztetünk időpontot – ha felvesszük a telefont, teljesítjük a vevő kérését – nyilatkozta lapunknak Kilin Zoltán, a szegedi Pizzatorony tulajdonosa. – 20 éve napi szinten foglalkozom vendéglátással, összehangolt munka kell egy ekkora vállalkozáshoz. Amikor panaszkodnak a pizzarendelők a hosszú kiszállítási idő miatt, nem mindig veszik figyelembe a hatalmas munkát igénylő rendelésszámunkat, sem a körülményeket: térdig érő hóban például nem tudnak gyorsan odaérni a címre a futárok, a pizzát meg mégsem viheti ki a szakács pólóban. Mindent megteszünk azért, hogy elégedett legyen a vevőkörünk, ez a legfontosabb. Természetesen ekkora vállalkozásnál előfordul, hogy mi hibázunk. Ilyenkor vállaljuk, elnézést kérünk, helyrehozzuk a problémát, és nem rúgjuk ki szögletre a labdát – fogalmazott Kilin Zoltán.– Nem lehet kiszámolni, mikor nő meg a rendelések száma, de fizetésnapon és esténként általában nagyobb az éttermünk forgalma – mondta Pörnye Zsuzsanna, a Margaréta Pizzéria üzletvezetője. – A nagyobb pizzériák 10 futárral dolgoznak, mi kisebb üzlet vagyunk, ezért fordulhat elő, hogy több időbe telik, mire kiér a pizza a megrendelőhöz, pláne, ha a címek a város egymástól távol eső pontjain vannak. Sokszor én is beállok a konyhába dolgozni, ha kell, akkor én mosogatok, ezért is belelátok, mekkora munka zajlik az étteremben – magyarázta a szegedi üzletvezető. – A pizzáinkat – sok nagy pizzériával ellentétben – kézzel, és nem formába öntve sütjük, friss tésztával. Bár ez lassabb folyamat, mint a gépiesített, mégsem szeretnénk ezen változtatni, ellentétben az üzlethelyiséggel: úgy látom, ideje lenne bővíteni, hogy egyszerre több pizzát tehessünk kemencébe. Szerencsére nem gyakran kapunk panaszt, tempósan dolgozunk, a futáraink is megtesznek minden tőlük telhetőt a gyors kiszállításért – hangsúlyozta Pörnye Zsuzsanna.– A legtöbb vendég úgy gondolja, hogy leadja a rendelést, és abban a pillanatban az étterem csak az ő pizzájával foglalkozik. Sokszor 5–10 percet várok a ház előtt, mert nem jön ki a rendelő a csengetésre, és ez a következő címek rovására megy – mesélte lapunknak egy szegedi futár, Gyuri. – Most, hogy fel van túrva az egész város, botrányosan nehéz eljutni egyik pontból a másikba, és kész katasztrófa a közlekedés. A Tisza Lajos körút emiatt szinte használhatatlan, sok a dugó.Csúcsidőben, ebéd és vacsora tájékán egyszerre 60 rendelést is felveszünk, emiatt nagyon kell sietnünk, és igyekszünk gyorsan eljuttatni a pizzát a vevőhöz – mondta Gyuri.