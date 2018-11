A menza nem tud trendkövető lenni: jogszabály írja elő, mit kell adni a gyereknek, nem az számít, mit szeretne

Kevés sóval nehéz ízes ételt készíteni

Rakott karfiol, rakott tök, tökfőzelék, paradicsomos húsgombóc, tiszai aprópecsenye és grízes tészta – többek között ezek készültek tegnap a Suli-Host konyháin.A szegedi közétkeztető cég naponta közel 17 ezer adag ebédet főz bölcsődéstől a kollégista korosztályig bezárólag mást és mást a fiataloknak. Hogy milyen sikerrel, annak megítélése szubjektív. Időről időre hallani szülői panaszokat ehetetlen ételekről, miközben vannak, akik kifejezetten elégedettek.– A 2015-ben bevezetett rendelet hatalmas kötöttséget jelent – mondta el Pék József, a Suli-Host Kft. ügyvezető igazgatója. – Azzal például, hogy a sómennyiség meglehetősen szűkre szabott, nagyon nehéz dolgunk lett. A krumplis, rizses ételek ugyanis szívják a sót, egy rakott ételt például a megadott mennyiséggel nagy kihívás ízesre elkészíteni.De miért kell például rakott zöldségekkel bajlódni, amikor azt a gyerekek többsége nem is szereti? – vetődhet fel a kérdés. A válasz itt is az előírásokban van: bizonyos mennyiségű zöldséget muszáj beletervezni a menüsorba. – A krémleves talán az a forma, amiben ezt a többség elfogadja, de azt sem adhatunk mindig. Ahogyan köretként sem csak a krumpli és a rizs létezik. A bulgurt egyéként már egészen megszokták, a hajdina és a köles viszont még mindig nem nagy kedvenc – mondta az ügyvezető igazgató. Szintén az előírások okolhatók egyébként azért, hogy az igazán kedvelt ételek nem túl gyakran fordulnak elő az étlapon.– Bő olajban sütést tíznaponta egyszer enged a jogszabály. Rántott hús tehát havonta kétszer lehetne, mivel azonban a halat is bundázva fogadják el leginkább a gyerekek, amit pedig kötelező adni, így ezzel a két étellel már ki is merítettük a lehetőségeket 20 napra. Hasonló a helyzet a tésztákkal is: azt 10 nap alatt kétszer lehet a menüsorban szerepeltetni, miközben az is olyan, amit szívesen megesznek.Sok szülő érvel azzal, hogy ma már számos külföldi iskolában látni: a menzán is lehet finom, trendi ételeket adni, Pék József szerint azonban a közétkeztetés nem tud trendkövető lenni.Menzán tehát alapvetően csak olyan ételt tudnak kínálni, amely bírja az akár többórás melegen tartást, ezek közül is vannak azonban olyanok, amelyek veszítenek minőségükből az idő előrehaladtával. Az a gyerek tehát, aki délután 2-kor ül le ebédelni, sokszor már kevésbé finom ételt kap, mint az, akinek erre dél körül van lehetősége.– fogalmazott Pék József.– Azt gondolom, mostanra már az, hogy a menzai koszt ehetetlen, nem igaz – mondta Varga-Sinka Zoltán, a Suli-Host főszakácsa, akinek egyébként két gyermeke is az ő főztjét eszi óvodában és iskolában. A Forrás Hotel és a John Bull Pub egykori szakácsa úgy fogalmazott, bármikor kiáll szívesen a szülők elé, de egyébként ő maga is rendszeresen látogat intézményeket ebédidőben, hogy lássa, hogyan fogadják a gyerekek az ételeket.Természetesen sok minden befolyásolja, hogy a konyháról kijövő étel milyen lesz, mire a gyerekek elé kerül, és az is tény, hogy nem tudunk versenyezni a divatos gyorséttermekkel, amelyeket a középiskolások már sokszor a menza helyett választanak. De igyekszünk, hogy a lehetőségeinkhez képest a legjobb ételt adjuk nekik, ami ráadásul most már egészséges is.