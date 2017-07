A mórahalmi felüljáróig állt a sor délután, három órát kellett várni késő este Röszkénél - fotók

A röszkei határátkelőn a mórahalmi felüljáróig áll a sor, Ásotthalmon van idő megnézni az emlékművet is, írtuk délután. Ásotthalomnál a határifó már nem jelez várakozást, de Röszkén, az autópályánál a buszok egy, az autók pedig már három órát várhatnak a kilépő oldalon.Ásotthalomnál a police.hu határinfója szerint jelenleg egy órás várakozásra számíthatnak az országból kilépni kívánó autósok, Röszkénél ugyanez közúton szintén egy óra, autópályán két óra. Autópályánál a belépő oldalon is egy órás várakozást jeleznek.Frappánsan úgy fogalmazta meg kollégánk az ásotthalmi helyzetet, hogy " annyi idő, mire átjutsz a határon, hogy van időd rendesen megnézni az emlékművet is". Ugyanis a sor addig áll.

Ásotthalmon se jobb a helyzet. Fotó: Török János

Fotók: Török János

- Az autópályán haladó kollégánk elmondta, az M5-ösön Röszke felé már Kistelektől csak 70 km/h-val lehet közlekedni, és a mórahalmi felüljárónál már állnak az autók.A rendőrség Határinfo oldalán továbbra is 2 óra várakozást jeleznek, bár a fotókat nézve ez valószínűleg jóval több már!