A parlament mellett Szegedre összpontosít: B. Nagy László új korszakot ígér a Fidesz szegedi szervezetének életében is

B. Nagy László 1958. február 9-én született Szegeden. A Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett, majd 1978-tól a Debreceni Agrártudományi Egyetem általános agrármérnöki szakán folytatta tanulmányait. 1994 és 2000 között megszerezte az angliai Brunel University, Buckinghamshire Management Studies diplomáját, valamint ugyanott elvégezte az intézmény MBA képzését is. Első munkahelye a Gabonatermesztési Kutatóintézet volt, amelyben 1992-ig tudományos munkatársként dolgozott. Utána több pénzintézetnél vállalt munkát főelőadóként, fiókigazgatóként, később gazdasági társaságoknál töltött be vezető pozíciót. 2011-től 2014-ig Csongrád megye kormánymegbízottjaként is tevékenykedett, 2018 május végéig a megye fejlesztési biztosa is. 2010-től fideszes országgyűlési képviselő, harmadik ciklusát kezdi meg a várhatóan májusban megalakuló Országgyűlésben.

13 településért felel

Harmadik ciklusában is 13 településre koncentrál B. Nagy László.

Fotó: Kuklis István

Az ellenzék nem újul meg

2018 az építkezés éve

Fotó: Kuklis István

Lendület a szegedi Fidesznek

Választókörzeti eredmények



Csongrád megye 2-es egyéni választókörzetében 8 képviselőjelölt indult a választáson. Közülük a Fidesz–KDNP-s B. Nagy László került ki győztesen 27 ezer 344 szavazattal, ami a leadott voksok 44,62 százaléka. Az MSZP–Párbeszéd jelöltjére, Joób Mártonra 21 ezer 711-en szavaztak: ez 35,43 százalék. A jobbikos Fackelmann István pedig 6970 voksot kapott, amit 11,37 százaléknak felel meg. Tessényi Judit (LMP) 2512 szavazatot kapott, Pose Rozalinda (MKKP) 1224-et, Boros-Gyevi Gergely (Momentum) 1097-et, Györgyey János (Együtt) 308-at, míg Krizsán Klára (Közös Nevező) 114-et. A választókörzetben összesen 61 ezer 280 adtak le érvényes szavazatot, a választáson az arra jogosultak csaknem 71 százaléka vett részt.

Még nem pihente ki a választási kampányt B. Nagy László , Csongrád megye 2-es egyéni választókerületének újraválasztott képviselője. A honatya első feladatként a kertjük rendbetételére vállalkozott, fűnyírással kezdett, valamint a kerti kerítés elbontása és újjáépítése a feladata. – Mindig várom a tavaszt, imádok a kertben lenni, ez számomra kikapcsolódás, amire a választás után szükségem is van – mondta.Igaz, idei horgászengedélyét még nem váltotta ki, sőt a tavalyi horgásznaplót sem adta le, szeretne hobbijának is időt szentelni. Azt, hogy mennyire sűrű volt az elmúlt időszak számára, jól jelzi, hogy az elmúlt évben alig volt alkalma pecázni, és amikor mégis, akkor sem járt sikerrel. – A családi kapcsolatok ápolása is rendkívül fontos számomra. A kampány idején kevesebb időt tudtam velük tölteni, amit szeretnék pótolni. Meglátogatjuk az unokámat, hazajön a fiam is, már nagyon várom ezeket a közösen töltött időket – tette hozzá B. Nagy László.A honatya köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett az április 8-i választáson. Azt mondta, az a megerősítés, amit a választóktól kapott a Fidesz–KDNP, illetve választókörzetében ő, arra ad felhatalmazást, hogy Magyarország nyugodt életét, biztonságát, fejlődését garantálni tudják a jövőben is.– Elégedett vagyok elért eredményemmel, hiszen ez egy olyan műfaj, vagy felfoghatjuk versenynek is, ahol csak egyetlen győztes van, nincs ezüstérem. Összesen 5633 szavazattal kaptam többet a választópolgároktól, mint Joób Márton (MSZP–Párbeszéd). Olvastam összehasonlításokat, hogy Szegeden belül egyéniben ő szerzett több voksot, de felesleges kiragadni csak a megyeszékhely adatait, hiszen a választókerületem 13 településből áll. Én mindannyiukat szolgálom a jövőben is munkámmal – hangsúlyozta a képviselő.Megjegyezte, természetesen ki fogják elemezni szavazókörönként az eredményeket, és az átszavazásokat is vizsgálják. Összevetik az adatokat a négy évvel ezelőtti választással is, ám B. Nagy szerint azonban ez sem mutathat meg minden folyamatot, hiszen 2014-ben sokkal kevesebben éltek választójogukkal, mint most. Ezzel együtt a jövő évi önkormányzati választásokra való felkészüléshez hasznosak lesznek a számsorokból levonható következtetések.B. Nagy László kérdésünkre elmondta, az új Országgyűlés májusi megalakulása után a tavaszi parlamenti ciklusban a már korábban benyújtott előterjesztések vitája kezdődik meg. Ezek közül az egyik legfontosabbnak a 2019-es költségvetés megtárgyalását és elfogadását nevezte a honatya. Emlékeztetett, azzal, hogy már év közepén megszületik a következő esztendő büdzséje, el lehetett kerülni a választási költségvetést, ami a befektetőknek kiszámíthatóságot hoz, és ezt a nemzetközi minősítő intézetek is pozitívan értékelik.– A parlamenti munka során nem számítok újdonságra, megújulásra az ellenzék részéről. A kampány során sem volt nemzetstratégiájuk, gazdasági elképzeléseket sem osztottak meg a választópolgárokkal, kizárólag a kormányt szapulták. Emiatt nem várok mást tőlük az új Országgyűlésben sem – fogalmazott.Annak idején a Magyar Közlönyből értesült arról, hogy megyei fejlesztési biztossá nevezték ki. Az új kormány megalakítása utáni hetekben dőlnek el a bizottságokban betöltött szerepek is, amivel kapcsolatban B. Nagy László azt hangsúlyozta, mint eddig is, a jövőben is elvállalja, amivel megbízzák.Leszögezte, a már megkezdett, Csongrád megyét érintő fejlesztési programok folytatódni fognak. – A TOP-os programok jóvá vannak hagyva, azoknak az engedélyeztetése, kivitelezése folyik. A Modern Városok Program keretében a szerződések, közbeszerzések szintjén állunk, vagyis gazdaságfejlesztési szempontból zökkenőmentesen folytatódik a munka, nem számítok változásokra – mondta el kérdésünkre B. Nagy László. Emlékeztetett, hogy az európai uniós források teljes egészére kiírták a pályázatokat, a még nyitva lévő keretekre továbbra is várják a jelentkezőket.Úgy összegzett, az idei esztendő a beruházások, építkezések éve lesz, akárcsak 2019. Megjegyezte, az új kormány befolyásolhatja, hogy mely fejlesztési pénzek hová kerülhetnek, de erre nem számít, hiszen az uniós források elosztása szigorú szabályrendszerhez kötött, és minden változtatást egyeztetni kell az EU-val.A februárban tisztújításon átesett szegedi Fidesznél is kezdődik a munka. A városi elnökké választott B. Nagy László azt mondta, eddig a kampányteendőkre fordították minden energiájukat, most kezdődik az újjáépítés.– A választás után politikai szempontból a legfőbb feladat, hogy a párt helyi szervezete újjászerveződjön. A tagokkal és a választókkal egyaránt szorosabb kapcsolatot alakítunk ki, a cél, hogy mindenki magáénak érezze a szervezetet. Fontos, hogy mindenki értse a folyamatokat, és bele is szóljon a szegedi Fidesz életébe – részletezte. B. Nagy optimista, az új elnökséget elkötelezettnek tartja, s mint lapunknak elmondta, azért sem várathat magára a megújulás, mert a 2019-es helyhatósági választáson sokkal jelentősebb a helyi politikai szerveződés szerepe, mint az országgyűlési választáson. Hozzátette, nem egyszerű kiválasztani azokat a személyeket, akik a legmegfelelőbb önkormányzatiképviselő-jelöltek lehetnek.– Nehogy abba a hibába essünk, hogy a választáson jó eredményt érünk el, utána pedig nem fogjuk tudni jól működtetni a várost! Ez nagy felelősség, egyáltalán nem mindegy, ki és miként vesz részt ebben a munkában. Szegeden van mit jobbá tenni, fordulatra van szükség – hangsúlyozta B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő.