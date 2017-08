A piacon és a cukrászdában csak hazai termékkel találkoztunk - Magyarországra is jött a szennyezett tojásból

Magyarországra is érkezett fipronillal szennyezett tojás és tojástermék: egy német vállalat fagyasztott, félkész termékében mutatták ki a rákkeltő szert. Szegeden a piacon és a cukrászdában is csak magyar tojással találkoztunk, így pánikra semmi ok.





A Mars téri piac nagycsarnokában egymást követték a vásárlók az ismert tojásosnál. Mindannyian hallották, hogy Magyarországra is érkezett fipronillal szennyezett tojás és tojástermék. Székelyné Kovács Klára sem aggódik, megbízik a kiváló minőségű magyar tojásban. Fotók: Karnok Csaba – Ez egy nagy hűhó semmiért. Néhányan már kérdezték, hogy megbízható-e a tojásunk. Persze hogy az! Ez mind magyar. Tizenöt éve egyetlen helyről, Kerekegyházáról hozzuk – mutatta a Koronás Tojás védjegyet kiérdemelt terméket Molnárné Kotogány Katalin.A Mars téri piac nagycsarnokában egymást követték a vásárlók az ismert tojásosnál. Mindannyian hallották, hogy Magyarországra is érkezett fipronillal szennyezett tojás és tojástermék. Kedden délután egy német vállalat Tamago Ei-Omelett-Block nevű, ázsiai jellegű fagyasztott, félkész termékében mutatták ki a fipronilt. A termékből Magyarországra is szállítottak egy magyar vállalkozáshoz, az Ázsia Gastro Élelmiszer Kft.-hez. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnal felvette a kapcsolatot a céggel, és megtették a szükséges intézkedéseket. A német vizsgálati eredmények szerint a termékben kimutatható volt a szermaradék, de az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben, így fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. A Nébih ettől függetlenül elrendelte az érintett tétel kivonását a forgalomból. A hatóság javasolja, hogy a szennyezési eset lezárásáig részesítsük előnyben a magyar tojást.



A Mars téren nem is kérdés, hogy a magyar tojást részesítik-e előnyben a vásárlók. – Már a kezdetek óta itt veszem a tojást. Itt biztos nem használnak semmiféle egészségre káros szereket. Mindig az M-est veszem, az az egyszemélyes tojás. Nekem elég belőle egy darab – magyarázta nevetve a 73 éves Székelyné Kovács Klára. Szeged legnagyobb cukrászdáiban, az A Cappellában és a Virágban csak ellenőrzött, magyar tojást használnak – mutatja Gyuris László mestercukrász.



– Mi csak magyar tojást használunk, amelyek darabonként azonosítva vannak. Itt nincs mese – mutatta az állategészségügyi vizsgálatot igazoló dokumentumot a mestercukrász.



– Mondjuk olyat még nem hallottam, hogy Hollandiában bárki megbetegedett volna ettől a szertől. Szerintem a levegőben, amit beszívunk, néha több káros anyag van, mint egy fipronillal szennyezett tojásban – vélekedett Gyuris László. Tudta?

A fipronil egy Magyarországon is ismert gyógyszerhatóanyag, kutyák, macskák számára készített bolha- és

kullancsirtó nyakörvekben, cseppekben alkalmazzák. Ezek az élősködők a csirkéket sem kímélik. A csalás az, hogy a fipronil nagyon hatékony, kiválóan lehet vele növelni a tetűirtó hatékonyságát: egyszerűen lepermetezik vele a baromfit, annak ellenére, hogy tiltólistán van emberi fogyasztásra szánt állatok esetében. Zsírban oldódó, rákkeltő vegyületről van szó, ami felhalmozódik a szervezetben, a csirke húsával és a tojással pedig az emberbe jut.

