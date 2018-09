A tanyák múltját idézték fel zöldségekkel és virágokkal Balástyán - zöldségfesztivál képekben

Tizenkilencedik alkalommal rendezté meg Balástyán a Falunapokkal egybekötött Zöldség-és Virágfesztivált. Szombaton már reggel beindult az élet a Rendezvényház örnyé én: 19 csapat állt neki az ebédkészítésnek a főzőversenyen. A hivatalos megnyitót 10 órakor tartottá : a Rendezvényházban létrehozott kiállításban tartottá az ünnepi épviselő-testületi ülést, illetve itt adtá át a díszpolgári címeket is.A kiállításon a rendezvény nevével ellentétben már nem csak zöldségek és virágok kaptak helyet. Ujvári László polgármester elmondta, a program célja özel 20 évvel ezelőtt az volt, hogy a balástyaiak megmutassá egymásnak terményeiket. ésőbb azonban igény mutatkozott az újításra, így bár növényekből is minden évben színvonalas kiállítást hoztak össze, az agrártermékek mellé egyre több minden került a csarnokba.

– Idén a múltunk, mint legfontosabb érté ünk bemutatása volt a cél. Mivel Balástyához tartozik az ország második legnagyobb tanyavilága, azt próbáltuk megmutatni, hogyan nézett ki régen egy tanya

– beszélt a koncepcióról. Egy régi parasztház és egy gémeskút lett tehát a özponti eleme a kiállításnak, mellette azonban berendeztek egy tanyai konyhát és egy tisztaszobát is. Mindezeket kiegészítve régi családi épek, illetve használati tárgyak is helyet kaptak a tárlaton, a helyi vadásztársaságnak öszönhetően pedig trófeáknak is berendeztek egy ülön sarkot.



A kiállítást természetesen idén is zöldségekkel és virágokkal dekoráltá : 80 magánszemély ajánlott fel ehhez terményeket. A virágok a rendezvény után özintézményekbe kerülnek, a zöldségeket pedig rászorulóknak osztjá szét, illetve a özétkeztetésben használjá fel.