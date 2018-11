A vérbe fojtott szabadságharc hőseire emlékeztek - fotók

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, valamint a szovjet csapatok bevonulásának 62. évfordulóján a Dóm téren a Magyar Piéta 1956. szobornál emlékeztek vasárnap. A nemzeti gyásznapon tartott beszédében B. Nagy László (Fidesz) országgyűlési képviselő azt mondta, a Kádár-rendszerben felnőtt generációnak személyes emlékei vannak arról az időszakról, amely a forradalom vérbefojtásával és kegyetlen megtorlással kezdődött, de úgy értékelt, hogy a múlttal önkritikusan szembenézni csak részben sikerült, és a felelősségre vonás is hiányosságokat mutat.– Addig már eljutottunk, hogy a hősökről és az áldozatokról kegyelettel megemlékezünk, de néven kell neveznünk a bűnösöket is, mert tisztában kell lennünk az árulók és a kommunista elnyomók tevékenységével is. Az igazságtól, a múltunkkal való szembenézéstől nem kell megijedni, bármennyire is fájdalmas ez, mert végül is ez tesz bennünket szabaddá – mondta a politikus. Leszögezte, a kommunizmus bűnei nem maradhatnak félhomályban, nem merülhetnek feledésbe a milliók életébe kerülő diktatúra tettei, ezért is kell emlékezni.A megyei önkormányzat, a kormányhivatal és a Professzorok Batthyány Körének gyertyagyújtással egybekötött közös megemlékezése után a forradalom hőseinek és áldozatainak emlékére tartottak misét a székesegyházban.