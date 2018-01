Autóból is figyel a Nagy Testvér - erősebb bizonyíték lehet egy fedélzeti kamerafelvétel, mint egy tanúvallomás

5 ezertől 150 ezerig

Norbertet megnyugtatja, ha fölveszi a kamera, mi történik előtte az úton. Fotók: Kuklis István

– A 2016 végén történt balesetem előtt föl se merült bennem, hogy kellene az autóba egy fedélzeti kamera. Pedig ha lett volna felvétel, egyértelmű lett volna a helyzet. Így tanúvallomások alapján döntöttek az ügyben, és nem a javamra – mondta el Norbert, akit arról kérdeztünk, miért szerelt forgalomfigyelő kamerát kocsijába. Miután a szegedi férfi utánaolvasott a különféle típusoknak, egy internetes webshopon keresztül megvette az eszközt, ami 15 ezer forintba került. A készülék nagy felbontású, nagy látószögű képet készít – így nagyítható, és „látszik minden, aminek látszania kell" egy baleseti szituációban. A felvétel akkor indul, amikor ráadja a gyújtást, és automatikusan töröl 3 percenként, hacsak nem történik olyasmi, amit érdemes tárolni a memóriájában. A következő beruházás az lesz, hogy hátrafelé is kamerát szerel fel, ha netán hátulról futnak bele – jegyezte meg.Itthon is egyre elterjedtebb a fedélzeti kamerák használata az autókban, amelyek felvétele jól jöhet a rendőrségi eljárásnál, polgári kártérítési perben vagy a biztosítási kárrendezésnél a felelősség megállapításához. Fedélzeti kamerát már 5000 forintért is vehetünk, de akár 150 ezerért is – akad olyan is, ami éjszaka is kiváló felvételt készít.

Nem érdemes megosztani a felvételeket

A rendőrség értékelheti a videót

– Személyiségi jogokat sérthet, ha kamerafelvételeket készítünk a forgalomban, de a másképp nem bizonyítható tények, közlekedési szituációk esetében felhasználható a bíróságon – mondta el kérdésünkre Kertész József, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke, aki maga is használ a kocsijában ilyen eszközt. – A kamerafelvétel bizonyító ereje nagyobb lehet, mint egy tanúvallomás. Arról nem beszélve, hogy nem mindig egyszerű tanúkat találni – tette hozzá. Előfordul persze, hogy az ellenérdekelt fél arra hivatkozik, manipulált a felvétel – ebben az esetben szakértőt kell kirendelni. A szakértő költségét a felvétel készítője előlegezi meg, de ha bebizonyosodik, hogy nem történt manipuláció, a vétkes félre hárítják a szakértői díjat. A szakember felhívta a figyelmet, ha a felvételeket nyilvánosságra hozzuk – például feltöltjük egy videómegosztó oldalra –, azzal egyértelműen személyiségi jogokat sértünk.– Idehaza még nem tart ott a közlekedési morál, hogy egy ilyen eszköz folyamatos működtetésére szükség lenne. Jelenleg a közlekedési balesetek ezrelékében mérhető, hány esetben bizonyult hasznosnak a kamera használata a kárrendezés során, de a legtöbb esetben teljesen szükségtelen – jelentette ki megkeresésünkre Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.

Meteoritrobbanásra és szarvasvonulásra is jó

Megosztott Európa



Európa megosztott abban a kérdésben, hogy szabad vagy tilos fedélzeti kamerát használni a járművekben. Nincs szabályozva – azaz nem tilos – például Szerbiában, Horvátországban, Olaszországban, Franciaországban, de Svájc, Svédország, Portugália és Ausztria például adatvédelmi okokból tiltja. Németországban nem egyértelmű a helyzet: van, akit megbírságoltak a használata miatt, amikor kárrendezésre fel akarta használni, egy másik esetben viszont elfogadták bizonyítékként. Ausztriában kőkeményen megbüntetik azokat, akik olyan, forgalomban készült felvételt hoznak nyilvánosságra, amelyen felismerhető egy másik jármű rendszáma, vagy beazonosíthatóvá válnak személyek: akár 10 ezer eurós bírságot is kaphatnak.

Olvasóink mondták:

A biztosítók azt tanácsolják, ha van kamerafelvétel, baleset esetén a tulajdonosa hívjon rendőrt, adja át a felvételt, és a rendőrség majd eldönti, hogyan értékelje azt.– A biztosítókhoz beküldött felvételeknél mérlegelés kérdése, hogy az adott esetben felhasználható-e a felvétel, hiszen a biztosítóknak nincsen megfelelő eszköztáruk annak eldöntésére, hogy a felvétel manipulált-e. Éppen ezért társaságonként eltérő lehet a felvétel bizonyítékként való használata – tette hozzá Lambert Gábor.Oroszországban szinte minden járművezető használ forgalomfigyelő kamerát, így egyértelművé válnak a baleseti, szabálysértési szituációk. Az így készült felvételek egy részét a legnagyobb videómegosztó oldalra is feltöltötték: így láthatjuk azokat a hajmeresztő baleseteket, amelyek az orosz utakon tapasztalható közlekedési morált jellemzik. Emellett olyan eseményeket is megörökítenek, amikre nem is számítottak. 2013-ban a Szibéria fölött bekövetkező meteoritrobbanást például autók fedélzeti kamerái vették föl. Itthon pedig rögzítették azt is, ahogy nemrégiben több száz szarvas vonult át percekig az egyik dunántúli főúton.Nekem van, mindennap használom, nagyon hasznos dolog. Videómegosztóra nem szoktam feltölteni, de minden utam le van mentve.A környező országokban sok helyen tiltott a használata. A ruszkiknál lett nagy „divat", de a mi közlekedési kultúránk se sokkal jobb.Jó, ha van, amikor baj történik. De a közlekedési kultúra nem javul tőle. Jó lenne, ha baj nélkül is bizonyíték lehetne a felvétel. Hátha úgy előre lehetne lépni a kultúra terén.