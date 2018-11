Az egész község jóllakik az ópusztaszeri közfoglalkoztatásból

– Szívvel-lélekkel, családias hangulatban zajlanak a programok, jelenleg 27 helyi lakos dolgozik közfoglalkoztatásban, de emellett normál munkaszerződéssel dolgozók is vannak szakirányú végzettséggel. Elsősorban a mezőgazdaságra összpontosítunk, mindent a helyi konyhára termelünk, eladás nincs. Van 38 sertésünk is: a 200 kiló felettieket vágóponton levágjuk, a húsukat szintén a településen élő gyerekek, idősek, családok eszik meg. A gyerekek nagyon szeretik ezeket az ételeket: öröm nézni, ahogy a sült kolbászt jóízűen falatozzák. Korábban sem a község lakói, sem a környékben élők nem hittek a sertésnevelésben, ma már több önkormányzat követi a példánkat, rájöttek, hogy megéri ezzel foglalkozni, felszállt a fehér füst

Mindent megtermelnek helyben, amire a település konyháján szükség van. Fotó: Kuklis István

Idén 46 millió 235 ezer forintot fordítottak a közfoglalkoztatásra, a polgármester elmondása szerint már tervezik a márciusban induló programokat, sőt az elismeréssel járó 10 millió forintnak is megvan már a helye.

– Sikeres a kormány közfoglalkoztatási politikája, mind a közfoglalkoztató önkormányzatok, mind a társadalom, mind a munkavállalók számára. Hasznos program, hiszen azon keresztül minden család érezheti, hogy a boldoguláshoz szükséges a munka, a munkaerőpiacról kiszorulók pedig újra közösségben élhetik meg mindennapjaikat – hangsúlyozta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára, aki 73 olyan foglalkoztatót, főként önkormányzatot részesített elismerésben, amely példamutatóan szervezte meg a közfoglalkoztatást 2018-ban.Azt mondja, nagyon örültek a kitüntetésnek, jólesik a dolgozóknak, ha elismerik a munkájukat, amelyre az önkormányzat is büszke.– részletezi a településvezető.Ottjártunkkor is épp kolbász készült ebédre sárgaborsó-főzelékkel. Megtudtuk, mindezt úgy alakítják, hogy megfeleljenek a szigorú menzai feltételeknek, ügyelve az egészséges életmódra. Papp János, a programok koordinátora hozzátette, többek közt zöldbab, borsó, sárgarépa, burgonya és hagyma is terem Ópusztaszeren, de van fűszerpaprikájuk, amelyet őrölve hasznosítanak az ételekben.– Ezekhez gépeink is vannak, például MTZ és burgonyaásó gép is. Sok szép zöldség és gyümölcs van, de nyáron nagy gondot okozott a szárazság. A tárolást egy vákuumozógép és egy hűtőház segíti – ezt is a közmunkaprogramban szereztük be. Emellett több mint 20 ezer tő virággal szépítették meg a foglalkoztatottak a települést, minden utcában folyamatos volt a fűnyírás, megkönnyítve ezzel is a családok, idősek mindennapját – osztotta meg lapunkkal Papp János.– Eszközbeszerzés és ingatlanvásárlás is megvalósulhat. A sertéseket mindenképp szeretnénk a településről kiköltöztetni, így senkinek sem okozunk kellemetlenséget. Folytatódik a külterületi utak renoválása is, hiszen több mint 100 kilométernyit javítunk meg. Ennek óriási jelentősége van. Mindenképp még magasabb szintre szeretnénk emelni a munkát – közölte Makra József.