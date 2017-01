Az életével játszik, aki a Tisza jegére lép

Átsétált a Tiszán – nem élte túl



Több mint tíz éve egy egyetemista fiú átsétált a Tiszán a Belvárosi híd alatt. Visszafelé azonban beszakadt a jég alatta, és mivel hajnalban történet a baleset, fél órán keresztül senki nem vette észre. Mire kimentették, nagyjából egy órát töltött a jeges vízben, és bár nem merült el, és így nem fulladt meg, teste annyira lehűlt, hogy nem élte túl a kalandot.

A Sajó jégpáncélja alatt találták meg azt a hétéves sajószentpéteri kislányt vasárnap, akit a rendőrség nagy erőkkel keresett egész délután. A kislány játszani indult a barátaival, de már nem ért haza. Minden bizonnyal a befagyott folyóra ment csúszkálni, a jég azonban beszakadt alatta.Hazánkban az egyre enyhülő időjárás miatt ma már nagyon ritka jelenség, hogy a folyók, tavak befagyjanak télen. Éppen ezért különleges programot jelentett az elmúlt hétvégén a családoknak, hogy a rekordközeli mínuszokban megjegesedett természetes vizekre menjenek ki korcsolyázni. Hiába a tiltások, vasárnap ebédidőben többtucatnyi család pózolt Szeged belvárosában, a Tiszánál is.A vakmerőbbek pedig nem elégedtek meg azzal, hogy a parton nézelődjenek, vagy maximum a sekély, 10-15 centiméternyi vastagságban megfagyott part menti részeken álldogáljanak: mi is láttunk olyan férfit, aki több tíz méternyire begyalogolt. Kollégánk tegnap is látott hasonlót: a férfi mintegy 20 méterre sétált be a folyó jegén.– Nem értem az embereket – dühöngött Seller András , a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat elnöke. – Mi is találkoztunk olyannal, hogy kisgyerekes családok 6-10 méterre a Tisza jegére bementek. Ez nem más, mint kiskorú veszélyeztetése. Éppen ezért kiadtam a kollégáimnak, hogy ha gyereket látnak a Tiszán, hívjanak rendőrt.Seller András elmondta, folyóvíz befagyott jegére tilos rámenni – ezt jogszabály tiltja. Akár 50 ezer forintra is megbüntethetik a szabálytalankodókat, ennél azonban jóval fontosabb, hogy ez a szórakozás rendkívül veszélyes.– Bár a Tisza mostanra teljesen befagyott, a jégréteg egyenetlen rajta, hiszen a zajló jégtáblák torlódtak és fagytak össze. Kiszámíthatatlan tehát, hol bírja el az ember súlyát, és hol nem – magyarázta Seller András, aki arra is rávilágított, miért sokkal veszélyesebb egy folyóba, mint egy állóvízbe beszakadni.– A folyónak sodrása van, ami azt jelenti, hogy ha valaki úgy szakad be, hogy el is merül, a víz továbbviszi, a jégpáncél alá. Jelen helyzetben pedig nagyjából 100 kilométert kell sodródni ahhoz, hogy újból levegőt tudjon venni.A szakember azt javasolja, ha valaki mindenképpen szabadtéri korcsolyázásra vágyik, menjen állóvizekre, amelyeken mostanra több mint 10 centiméteres, biztonságos jégréteg keletkezett. – Egyedül azonban ez is kockázatos: mindig legyen valaki a parton, aki szükség esetén tud segíteni, a legjobb pedig, ha kötél is van nála, amivel ki tudja húzni bajba jutott társát – tette hozzá.Seller András elmondta, szerencsére a hétvégén nem történt baleset Szegeden. Arra azonban már most felhívta a figyelmet, hogy ha enyhülni kezd az idő, a megszokott jégfelületek már nem lesznek biztonságosak akkor sem, ha most a tavak például annak nevezhetők. És azoknak a jeges vizében ázni sem túl egészséges: ruházattól és testalkattól függően is maximum 5 percig bírja ki az emberi szervezet a jeges fürdőt. – Az a baj, hogy lehet erről bármennyit beszélni, az emberek többsége sajnos nem foglalkozik a figyelmeztetésekkel egészen addig, amíg a saját családjában nem történik tragédia.