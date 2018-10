˝Az építészek is művészek˝ - A szegedi Hajós Tibor alkotásaiból nyílt tárlat az NKM Galériában

Hajós Tibor útja Szegedről indult, már fiatalon az építőiparban képzelte el jövőjét, ez nem is csoda, hiszen édesapja építésztechnikus volt, nagyapái pedig ácsként és kőművesként tevékenykedtek, így általános iskola után a Vedres István Építőipari Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Innen a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára vezetett az útja, a diplomaszerzés után pedig a fővárosban kapott állást, de a szíve visszahúzta Csongrád megyébe.– Tíz évig Hódmezővásárhelyen dolgoztam egy tervezőirodában, ahol rögtön a mélyvízbe dobtak, hiszen a terveink mindegyike meg is valósult, ez nagy kihívás volt számomra fiatalként. Ekkor készült a vásárhelyi Fekete Sas Szálló rekonstrukciójáról a tervem, de például a kórház fejlesztésében is közreműködtem. Egy évtized után Szegeden saját vállalkozást hoztam létre, eleinte három fővel, ma már négy–hat alkalmazott van, a létszámot mindig a piac alakítja, de úgy vélem, ez a szám akkor is tartható, ha nincs szárnyalás az iparban. Leginkább állami, önkormányzati tulajdonban lévő középületek terveit készítjük el, de dolgoztunk már a MÁV-Start Zrt.-nek, az OTP Ingatlan Zrt.-nek, illetve jelenleg a szentesi Hungerit Zrt.-nek is. A megyeszékhelyen a bíróság tervein dolgozunk, a tárlat érdeklődői ebből is láthatnak ízelítőt. De ez mind-mind szösszenet a munkánkból, hiszen több ezer művet tudhatunk már magunkénak – részletezi a Hajós Építész Iroda tulajdonosa.A Pro Architectura díjas építész szerint az évtizedek során elbürokratizálódott a szakma, ma már minden a papírokon múlik, miközben elvárás a gyorsaság és a minőség is, az utóbbi öröm számukra, hiszen a cég mindig is a megbízhatóságra törekedett. Azt mondja, a közbeszerzések okoznak leginkább fejtörést, már szinte csak az ár alapján dönt mindenki.– Ebben a szakmában nem jó azért a legjobbnak lenni, mert mi vagyunk a legolcsóbbak, hiszen az alacsony ár nem mindig tükrözi a jó minőséget, mégis igyekszünk a lehető legjobbat kihozni a legkevesebb pénzből, így a megrendelő azt kapja, amit elvár. Nem büszkeség az alacsony ár, de ezen a piacon jelenleg csak így lehet talpon maradni. Talán ezért is tudunk jobbak lenni másoknál, miközben minden határidőt betartunk, időnként adódik egy minimális csúszás, de ez csak a precizitásból ered. Nem kaptunk még negatív visszajelzést, a kivitelezők szeretnek a terveinkből dolgozni, kevés olyan cég van, amelynek a terveiből szinte minden megvalósul, és úgy, ahogyan azt elképzeltük. Azt vallom, hogy amíg vázlatterveket készítünk, addig művészek vagyunk, de a kiviteli tervnél már mérnökökké válunk.Kiderült, valóban virágzik az építőipar, de az okleveles építészmérnök szerint már túlpörgött, szükség lenne egy lélegzetvételre, hiszen kevesebb a jó szakember, a munka pedig egyre több. Úgy véli, talán a bérek emelkedése hívogatóan hat a fiatalok körében, és nem lesz számukra ciki újra munkásruhát húzni, és ácsnak vagy kőművesnek tanulni. Mint mondta, nem lehet mindenki elméleti szakember, valakinek meg kell markolni a kalapácsot is.Többek között a gödöllői királyi váró, az algyői termálfürdő, a szegedi nagyállomás, az Eb-stadion, a Lombard ház és a II-es kórház látványterveit, illetve egykori és jelenlegi állapotát is felvonultatja a Klauzál téri galériában. – Minden építész hiú, tehát jólesik a felkérés. Általában nem 25 évesen kap meghívást egy szakember kiállításra, de legalább már van miből meríteni. Ezek a legérdekesebb munkáink, amelyek itt láthatók december 7-éig. Köztük a legelső munkám is ott van, egy kocka tízemeletes tömbház egyik lakásában a bejárati ajtó kihelyezésének helyét terveztem meg, ezt sosem feledem el – tette hozzá Hajós Tibor, akinek ez az első önálló tárlata.