Az olasz Enrico Morelli koreografálja az Orfeusz és Euridikét - Évadnyitót tartottak a balett-teremben

A Szegedi Kortárs Balett több új táncosa is bemutatkozik pénteken az egyik legősibb szerelmi történet, az Orfeusz és Euridiké premierjén, amely a társulat évadjának első szegedi fellépése. Aradi Zsolt, aki Kerberost, a háromfejű kutyát formálja meg két másik társával, illetve Claudia Elvetico és Bacsó Gabriella, akik szintén új táncosok. Kharónt, a holt lelkek szállítóját a Közép-Európa Táncszínházból érkezett Kovács Péter alakítja. Orfeuszt Czár Gergely, míg feleségét, Euridikét Takács Zsófia táncolja, akinek ez itt a hatodik évada. A darabot eddig egyszer mutatták be, Budapesten, a Müpában.– Ez egy egész estés darab, ami új nekem, mivel eddig csak 23 évesen koreografáltam ilyet – mondta az olasz Enrico Morelli, akinek ez a harmadik szegedi munkája. – Az érzelmi viszonyok felől ragadtam meg ezt a történetet, amely kicsit kapcsolódik az én életemhez, épp ezért édesanyámnak ajánlottam, aki el is utazott Budapestre megnézni.A koreográfus elmondta, hogy kétévesen vesztette el édesapját. Anyja így bejárt egy utat, a szerelme nélkül, míg őt nevelte. Ebből is tudott meríteni. Morelli azt is elmesélte, hogy örömmel nézte vasárnap a 135 éves Szegedi Nemzeti Színház gálaestjét. Meglepő volt számára az itteni emberek viszonya a művészetekhez, mert náluk, Olaszországban nagy probléma, hogy szinte üres színháznak táncolnak, játszanak a művészek.Pataki András, a társulat igazgatója betekintést engedett az évadukba is. Korábban indult a szezon, ezúttal Romániában, még augusztusban. Azóta Belgrádban is jártak, ahol megnyitották a nyugat-balkáni kulturális évadot. Miután Szegeden három estén át táncolják új darabjukat, Nagyváradra utaznak, később pedig Lengyelországba. Karácsonyra felújítják, és betanítják az új tagoknak a Diótörőt, hiszen Szegeden dupla előadás is lesz belőle, de a mesemusicalt, az Álomutazókat is táncolják a fővárosban, amelyet Juronics Tamás koreografált.– Az évadkezdés mindig nehéz. Fel kell építeni a repertoárt, betanítani az új tagokat. Tovább játsszuk többek közt a Carmina Buranát, a Tavaszi áldozatot, a Menyegzőt és az Abszurdiát is – nyilatkozta a művészeti vezető.