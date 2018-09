Balázs-Piri Soma, a Virtuózok egyik győztese New Yorkba készül - Továbbra is Szegeden tanul az ifjú zongorista

Végül úgy döntött, marad Szegeden. Igaz, még van egy éve a döntésig, de egyelőre úgy áll, hogy elkezd egy gimnáziumot, és közben folyamatosan tanul tanárnőjével, Sóti Szobonya Emőkével a Király-König Péter Zeneiskolában. Somát mint ifjú tehetséget az SZTE Zeneművészeti Kar professzora, Kerek Ferenc Liszt Ferenc-díjas zongoraművész is segíti.

Balázs-Piri Soma élete gyökeresen megváltozott már a nyár elején, mikor a Virtuózok korcsoportgyőztese lett. A verseny miatt már tavasszal magántanuló lett. Ez szeptembertől folytatódik, bár a tanév első napján részt vett az órákon. Édesanyja, Ildikó elmondta, hogy Soma az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája tanulója, ahol nagyon jó az osztályközösség, mindenki támogatja, ezért is szeret iskolába járni.– Kedden az egyik televízió készített anyagot Somával, utána pedig utazunk is Budapestre, fellépés lesz az Arénában – meséli a sűrű programot Balázs-Piri Ildikó.Zsúfolt szeptember elé néznek. A Budapest Arénában Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész nevezetes hangszere is ott lesz. A Régi Zeneakadémián is fellép Soma a fővárosban, majd Bécsben részt vesz egy mesterkurzuson, amit egy csehországi fellépés követ. Folyamatosan készül a 14 éves tehetség, azonban mindig csak egy lépésen gondolkodnak előre.A nyár elején Soma még felvételizni tervezett a budapesti Zeneakadémia rendkívüli tehetségek osztályába, illetve a Bartók Béla Konzervatóriumba. Ez a nyár folyamán megváltozott. Sok emberrel beszélt a témáról, így Batta Andrással, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt rektorával is.– Ő még gyerek – mondja édesanyja. – Szegeden minden feltétel adott, itt a tanárnője is, aki mindenben segíti. Minden fellépésre, versenyre, mesterkurzusra elkíséri, sokszor a szabadidejét áldozva rá. A Virtuózok élő adásai alatt is a tanárnő maradt kinn vele, mi benn ültünk a stúdióban. Ő mindig megtalálja azt a szót, gesztust, amellyel az utolsó pillanatban „útnak indítja" a színfalak mögül a zongora felé. Viszont, ha túl leszünk a szeptemberi programokon, szigorú, egyhetes pihenést írt elő Somának. Most naponta legalább négy órát gyakorol, pihenés alatt ez egy órára csökken.Mivel a Virtuózok korcsoportgyőztese, felléphet a London Mozart Players együttessel is. Peller Mariann felajánlotta Somának és a családnak, hogy menjenek el együtt ősszel Londonba, hogy találkozzanak az együttes karmesterével, s ott egyeztessenek a továbbiakról. Szegeden egyelőre nincs fellépése, viszont tervben van novemberre egy New York-i koncert.