Balog Zoltán: A hazugság ellen mindenkinek fel kell lépnie

– Az egyik legnagyobb eredmény az, hogy sikerült megerősíteni a magyar családokat – mondta a Délmagyarországnak hódmezővásárhelyi látogatásakor Balog Zoltán . Az emberi erőforrások minisztere a családtámogatásokkal kapcsolatban azt mondta, ezek már mindenki számára ismertek. Nem feltétlenül anyagi támogatást jelentenek, de a családok anyagi terheit csökkentik. Ilyen például az ingyenes étkezés az óvodásoknak, a diákhitel kamatának a csökkentése, az ingyenes KRESZ- és nyelvvizsga. Emellett a teljes termékenységi arányszám – ami azt mutatja, hogy átlagosan hány gyermek van egy családban – a 2011-es 1,23-os mélypont után 2017-re 1,5-re nőtt, ami több mint 20 százalékos emelkedést jelent – hangsúlyozta a politikus.A házasságkötések száma is emelkedik: a 2010 előtti időszakhoz képest ötven százalékkal növekedett.A különböző szakterületek működésének összehangolását is fontos eredménynek tartja a miniszter. A politikus kiemelte a kora gyermekkori intervenció területét. Mint mondta, a gyermekorvos, a védőnő, a bölcsőde, az óvoda, az iskola és az önkormányzat közötti információáramlás következtében már a várandósság idején olyan komoly figyelem fordul a születendő gyermek, aztán később a megszületett csecsemő felé, amelynek ma mindenki nyertese. A gyermek, az iskola és a gyermekjóléti szolgálat is profitál az együttműködésből. – A hódmezővásárhelyi gyermekjóléti szolgálatnál például azt mondták, hogy még soha nem volt ilyen jó a kapcsolatuk az iskolával – mutatott rá.A politikus beszélt arról is, hogy az együttműködés a kormányon belül is szintet lépett. Példaként a közfoglalkoztatást említette, amely a Belügyminisztériumhoz tartozik, az iskolák az Emmihez, de a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítja a szakképzést, amelynek segítségével a közfoglalkoztatottakat vissza lehet vezetni a munkaerőpiacra.Az infrastrukturális fejlesztésekről szólva a miniszter elmondta: a következő években 80 milliárd forintot fordítanak iskolaépítésre.

A Szegedi Tudományegyetem új rektorának kinevezéséről szólva azt mondta: ez egy jogi procedúra, amelynek határideje van. A minisztériumnak lényegében azt kell megvizsgálnia, hogy jogszerű volt-e a szenátus döntése Rovó László támogatásáról. A kinevezés egyébként a köztársasági elnök feladata. Balog Zoltán kijelentette, egyetért a szenátus döntésével. Hangsúlyozta azt is, hogy már készül az a fejlesztési terv, amely új lehetőséghez juttatja az egyetemet, amely méltó az intézményhez, Szegedhez és Magyarországhoz is.A hódmezővásárhelyi választási kampánnyal kapcsolatban Balog Zoltán úgy fogalmazott: ha valaki a kampányát azzal kezdi, hogy a városában diktatúra van, akkor attól kezdve már ennél csak durvábbakat tud mondani.– Márki-Zay Péter szerintem az akasztásra utalással elérkezett a gödör aljára – jelentette ki Balog Zoltán. A politikus, aki egyébként református lelkész is, rámutatott: éppen ezért tartja felháborítónak, hogy megtámadták Németh László esperest, amikor a hívek előtt elmondta, hogy a magát függetlennek nevező polgármesterjelölt nem élvezi az egyház támogatását. Balog Zoltán úgy véli: a polgármesterjelölt részéről provokáció volt egyrészről azzal kampányolni, hogy ő az egyház oszlopos tagja, ezzel párhuzamosan pedig azzal, hogy diktatúra és megfélemlítés van Hódmezővásárhelyen.– A plébánosnak nemcsak joga és lehetősége, hanem tulajdonképpen kötelessége is felhívni a hívek figyelmét arra, hogy ez nem igaz. A hazugság ellen is fel kell lépni. A plébánosnak nemcsak a szólásszabadsággal lehetett élnie, hanem kötelessége volt olyan tanácsokat adnia a közösségének, amelyet ő a saját értékrendje és az egyház tanítása alapján helyesnek tart – jelentette ki Balog Zoltán, hozzátéve: természetesen azt is tiszteletben kell tartani, ha a közösségen belül másnak más a véleménye. Szerinte ugyanakkor az esperes ezt a határt nem lépte át.