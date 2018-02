Barnák László nyitna a közönség felé és javítaná a Szegedi Nemzeti Színház szakmai megítélését

Barnák László az elpártolt nézőket is visszacsábítaná a szegedi színházba, amelynek műsorpolitikáját a közönség igényeire figyelve alakítaná ki. Fotó: Karok Csaba

– A színművészeti egyetem után elvégeztem egy művészetmenedzsmenti képzést, majd a színháztudomány szakot, ezt követte egy stratégiai marketing szak – foglalta össze tanulmányait a főigazgatói posztért versenyző Barnák László , aki 13 éves kora óta színházzal foglalkozik, valamint tíz éve a szegedi társulat tagja.– Amióta Szegeden élek és dolgozom, folyamatosan figyelemmel kísértem az igazgatói pályázatokat: most azt éreztem, hogy a politikai összefonódásoktól mentes, tisztán szakmai alapokon nyugvó gondolkodás célba érhet. Látom, hogy mennyi lehetőség van a szegedi színház jövőbeli működésében, mennyire erős a társulatban az elhatározás, hogy szakmai sikereket érjünk el, és azt is, hogy a közönség részéről igenis nagy az érdeklődés az igényes szórakozás felé.A szinhaz.org honlapján olvasható pályázatában olyan elismert művészek támogatták Barnákot, mint Jordán Tamás, Alföldi Róbert, Lukáts Andor, Bodó Viktor, valamint többek között a szegedi szabadtéri, az Operettszínház és a budapesti Átrium Színház, Orlai Produkciós Iroda, a Jurányi Ház és a sepsiszentgyörgyi teátrum direktora, Bocsárdi László is biztosította együttműködéséről. Azt is kifejtette, milyen változtatásokkal kívánja elérni a fizetőnézők arányának 64 százalékról 80-ra emelését az igazgatói ciklus alatt.– A közönségkutatás elengedhetetlen ahhoz, hogy olyanfajta műsorpolitikát tudjon összeállítani a színház vezetője, ami nem rekeszti ki a nézőket – jelentette ki a színművész, akit a jogászok, egyetemi hallgatók főszereplésével bemutatott, országos visszhangot kiváltó produkció, a 12 dühös ember rendezőjeként is ismer a szegedi publikum.– Az elmúlt években az a tapasztalatom, hogy volt egy vélt szakmai irányvonal, aminek igyekezett megfelelni a színház, miközben ezt a szakma nem igazolta vissza sem kritikailag, sem fesztiválokra való meghívásokkal. A szakmai figyelem elfordult Szegedtől, miközben a nézők is elpártoltak. Ha csak a bérletezési adatokat nézzük: a színház idei eladott bérleteinek alig egyharmada a felnőttbérlet, ami kevesebb mint ötezer ember. Ez elgondolkodtató, és cselekvésre ösztönöz.

Az új műsorpolitikában nagyobb hangsúlyt kapnának az összművészeti előadások – ehhez Horgas Ádám rendező, koreográfust kérte fel prózai tagozatvezetőnek, aki olyan sikeres előadásokat jegyez, mint A lepkegyűjtő vagy az Életrevalók.– Horgas Ádám összművészetben gondolkodik: nagyon gazdag skálán mutatja be az összes művészeti ágat, ami a színházhoz kapcsolódik, a zenét, a táncot, a képzőművészetet. Az ő esetében ez igazolást is nyert, számos darabja már az 50., 100. előadásnál tart, szakmailag és a nézők szempontjából is nagyon sikeresek – foglalta össze. – Ha ez a fajta szélesebb kínálat megjelenik Szegeden is, akkor úgy gondolom, hogy a nézők figyelme újra a színház felé fordulhat.Az ifjúság megszólításában Barnáknak már jelentős gyakorlata van: tantermi előadások sorozatát vitték a szegedi középiskolákba, többek között a nyugat.hu-t vagy a romeo.es.julia-t.– Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a színház magas színvonalú előadásokat kínál – összegezte a színész-rendező. – Fiatal tehetségeket kell találnunk, aktivizálnunk kell a kortárs drámairodalmat, a színházat ki lehet nyitni és össze lehet kapcsolni más művészeti ágakkal, teret nyitni kiállításoknak. Többet kell kimozdulni a városba, olyan tartalmakat kell létrehozni, amivel figyelmet generálhatunk. Ebbe beletartozik például az is, hogy ne egy külföldi operaszerző művét jelentesse meg a színház a magyar kultúra napja szóróanyagában, hanem saját kezdeményezéseink legyenek. Aktivizáljuk a társulatot és a város közönségét is, hiszen így tudunk egymásra találni és egymásra hatni. Ez a figyelem és a vele járó siker segíthet kiemelni a színházat a jelenlegi stagnáló helyzetéből.