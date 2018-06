Bejárják a világot Tandi Flóra dalai

Rendszeresen fellép külföldön és itthon is Tandi Flóra.

– Tavaly megjelent a második nagylemezem Flow címmel, akkor indult be jobban a karrierem – mesélte lapunknak Tandi Flóra. – Rengeteg külföldi fellépésem volt egy év alatt, többek között Belgiumban, Indiában és Franciaországban is. Idén folytatódik a zenélés és turnézás, ennek részeként Ira Loscóval, a máltai szupersztárral forgattunk nemrég videóklipet Máltán, aki szerepel a Flow nagylemezen. Utána Hollandiába, egy háromállomásos turnéra utaztam.Felmerül a kérdés: mennyire meríti ki a folyamatos utazás a 29 éves, szegedi születésű énekesnőt.– Azok a bizonyos elemek nyilván lemerülnek időnként, de szakítok időt a regenerálódásra: Szegeden rendszeresen meglátogatom a családomat – jelenleg Budapesten élek –, ahol csend és nyugalom vár. Most Londonba utazok, rádiókkal is felvesszük a kapcsolatot, hogy játszhassák az említett Ira Losco-duettet, melynek címe What If. Szicíliába hasonló promóciós céllal repülök hamarosan, ott az olasz dalaim mutatkoznak be a rádiókban a tervek szerint – mondta az énekesnő. – Próbálom megtalálni az egyensúlyt: azon dolgozom, hogy rendszeresítsük a nemzetközi fellépéseket, és itthon is gyakrabban koncertezzek. A következő itthoni koncertem egy tatai fesztiválon lesz Miklósa Erikával június végén.Tandi Flóra számos tapasztalatot szerzett külföldi útjai során, jobban megismerve ezzel a határon túli lehetőségeket és a nemzetközi zeneipart.– Külföldön nyitottabbak az újra, és kevésbé kötött a zeneipar. Hollandiában például telt házas koncertet adtam úgy, hogy nem ismert a közönség, de kíváncsiak voltak rám. Jó érzés a színpadról nézni, ahogy az embereket a zene feltölti, és kölcsönhatásba lépünk egymással – fogalmazott az énekesnő.