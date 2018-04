Családbaráttá tennék a szegedi szülészetet

Családbaráttá teszik a szülészeteket országszerte: az intézmények tízmilliárd forintos keretösszegért pályázhatnak. Összesen 78 szülészeti osztály működik jelenleg, a cél, hogy ezek a lehető legmegfelelőbbek legyenek az édesanya, az édesapa és az újszülött számára.A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája is pályázott felújítási összegre, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója pedig már fel is mérte az intézményt. Készült egy lista is, mire lenne a legnagyobb szükség.– Ez a klinika 1929-ben épült, utoljára pedig 1975-ben zajlottak itt jelentősebb munkálatok, amikor az emeleti műtőblokkot kialakították – mondta el lapunknak Németh Gábor tanszékvezető professzor. Nem volt tehát nehéz listázni, mire lenne szükség, hogy komfortosabbá váljon az intézmény.Bár egyelőre nem lehet tudni, mekkora összegből gazdálkodhat majd sikeres pályázat esetén a klinika, de az már most látszik: milliárdos nagyságrendben kellene rá költeni ahhoz, hogy valóban ki tudja elégíteni a modern kor igényeit.– A császáros műtő mellett hat helyiség áll rendelkezésre a szülésekhez, amelyek közül három izolált, három pedig bokszos kialakítással van elválasztva – mondta a klinikavezető.– Ezek helyett egyágyas, családi szülőszobákat kellene létrehozni, ahol a rokonok számára is rendelkezésre állna szociális helyiség. Célszerű lenne lecserélni a szülőágyakat is kevésbé kórházi jellegű darabokra, és nagy szükség lenne a jelenleginél korszerűbb eszközökre is, amelybe beletartozik a szülőszobai újszülöttellátás modernizálása is.Németh Gábor hozzátette: az eddig felsoroltak csak a szülőszoba komfortosabbá tételét szolgálnák, a családbarát szülészetet azonban véleménye szerint ennél tágabban kell értelmezni.– A szülés után a nők és gyermekeik még napokat az intézményben töltenek, ahol az egyik kórtermünk 10 ágyas, az egész osztályon pedig egy vizesblokk áll rendelkezésre. Egy családbarát intézményben 1-2 ágyas, külön fürdőszobás kórtermekre lenne szükség, így ezek kialakítása is szerepel a tervezetünkben.És természetesen benne vannak az olyan apró, de fontos eszközök is, mint a szoptatós párna vagy a kiságyak.A szegedi klinika családbaráttá tétele tehát gyakorlatilag a teljes ingatlan átépítésével járna. Hogy mindebből mi és mikorra valósulhat meg, azt azonban egyelőre nem lehet tudni.