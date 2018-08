Csokidarabok nélkül nem jégkrém a jégkrém: műanyag és prémium - ami olcsó, nem véletlenül az

A hatóság a vaníliát szereti



Összesen 18 vaníliás, dobozos jégkrémet ellenőrzött Szupermenta programjában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Élelmiszerbiztonsági szempontból nem akadt gond, viszont jelölési hiányosságok miatt négy esetben figyelmeztetni kellett a vállalkozókat, míg egy terméknél élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszabtak a szakemberek édesítőszer jogszerűtlen használata miatt. A hatóság ízre is tesztelte a termékeket: náluk első helyen a Tesco vaníliás jégkréme végzett. Második lett a Gelatelli bourbonvaníliás jégkrém, míg harmadikként a Tesco Value vaníliaízű jégkrém zárt, olyan termékeket is megelőzve, mint a Carte d'Or vagy a Häägen Dazs. Szupermenta programjában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Élelmiszerbiztonsági szempontból nem akadt gond, viszont jelölési hiányosságok miatt négy esetben figyelmeztetni kellett a vállalkozókat, míg egy terméknél élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszabtak a szakemberek édesítőszer jogszerűtlen használata miatt. A hatóság ízre is tesztelte a termékeket: náluk első helyen a Tesco vaníliás jégkréme végzett. Második lett a Gelatelli bourbonvaníliás jégkrém, míg harmadikként a Tesco Value vaníliaízű jégkrém zárt, olyan termékeket is megelőzve, mint a Carte d'Or vagy a Häägen Dazs.

Nem minden csoki, ami annak látszik - ez derült ki a közös kóstolás közben. Fotó: Kuklis István

Az év legmelegebb hetében nem volt kérdés, mit teszteljen szerkesztőségünk: jégkrémre vágytunk. Abban már kisebb volt az összhang, milyen termékeket hasonlítsunk össze nagy önfeláldozást mutatva, hogy aztán olvasóink tudják, mit érdemes megvenni és mit nem. Végül győzött a csokiimádók tábora, így beszereztünk hatféle jégkrémet ezekből, hogy kiderítsük, mivel járnak jól az igazán édesszájúak.Meglepő, de sima csokis jégkrémből nincs is olyan nagy választék: a Tescóban négy, a Lidlben és az Aldiban egy-egy fajtát találtunk olyanból, ami nincs más ízekkel keverve. Nyilván máshol még találtunk volna más fajtákat is, de a hőségben igyekeztünk a szerkesztőség környékén lévő boltok kínálatából válogatni, hogy visszaérve ne egy olvadt masszával keserítsük el a tesztcsapatot.A teszt legolcsóbb jégkrémje a Tesco saját márkás terméke volt, amelynek egy literje 499 forintba kerül. Összetevőinek arányáról semmiféle tájékoztatás nem szerepel a csomagoláson, de sok természetes alapanyaggal nem kell számolni – sem tej, sem tejszín nincs benne, csokidarabkákról nem is beszélve. Kakaópor van, de nem tudni, mennyi. Tesztcsapatunk nagy része az utolsó helyre sorolta, egyedül azoknak ízlett, akik nem szeretik az erős csokoládéízt – merthogy az nincs neki.A Grandessa, amelynek egyliteres kiszerelését 699 forintért vettük az Aldiban, 3,5 százalék kakaót és mellette ismeretlen mennyiségű kakaómasszát tartalmaz, illetve 26 százaléknyi tejszínt. A többség túl habosnak találta, és kevesellte a csokidarabok mennyiségét is, de a tescósat egyértelműen megelőzte.A Lidl Gelatteli fantázianevű csokijégkrémje ugyanannyiba kerül, mint az Aldi terméke, de tesztelőink szerint szebb a színe és erősebb a csokoládéíze is. Ebben egyébként már egészen minőségi alapanyagokkal találkozhatunk: 5 százalék étcsokoládé- reszeléket tartalmaz, 26 százaléknyi tejszínt és 5 százaléknyi kakaóport.Az Eispro Gusto Cookies fantázianevű termék kakukktojás volt a mezőnyben, abban ugyanis a csokoládés öntet mellett még kakaós kekszdarabkák is vannak. Tejet ez a termék is látott, ahogyan kakaómasszát is, kakaóport azonban csak a kekszbe tettek. Fura mellékízről és vizes hatásról beszéltek, akik megkóstolták. Összességében viszont egy keserűbb, kevésbé édes összhatást kelt a termék, ami azoknak kedvez, akik nem szeretik a gejl fagyikat.Ez a jégkrém ugyanúgy megosztotta szerkesztőségünk tesztcsapatát, mint a Carte d’Or, amelyre volt, aki nemes egyszerűséggel azt mondta, semmivel nem jobb, mint a Tesco saját márkás terméke. Krémes állaga és a sok csokidarabka felfele húzta ugyan a pontszámait, de így is csak a középmezőnyt erősíti ez a termék, amelynek összetevőiből csak az derül ki, tej, kakaóvaj, kakaómassza és kakaópor is van benne. Az 1299 forintot viszont így nem igazán éri meg.Hogy a Tesco Finest jégkrémben nincs kakaó, csak kakaómassza, az azért volt meglepő, mert így is magasan az első helyen végzett. Van benne 7 százaléknyi csokoládéízű öntet, és a jégkrém 5 százaléka csokoládédarabokból áll. Ebben találtuk a legtöbb csokidarabot – persze nem számoltuk meg –, és ez volt a legesztétikusabb is. Aki nem sajnál 460 milliliternyi fagyott édességért 1299 forintot kifizetni, tesztcsapatunk szerint ezzel jár a legjobban.