Csongrád megyében egyelőre megállt a madárinfluenza

A madárinfluenza miatt november óta 3 millió baromfit öltek le Magyarországon. A H5N8 vírus jelenlétét 233 állattartó gazdaságban mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), Csongrád megyében többek között Csengelén, Forráskúton, Kisteleken, Kübekházán, Nagyfán, Ópusztaszeren, Pusztaszeren, Szentesen, Üllésen és Ruzsán. Megyénkben jelenleg sehol sincs zárlat. A Bács-Kiskun megyei fertőzésekhez kapcsolódó megfigyelési körzetek egy része azonban ide is átnyúlik.



A napokban az országos főállatorvos megszigorította a járványügyi minimumfeltételeket, amiket minden jószágtartónak, vagyis azoknak is be kell tartaniuk, akik saját célra nevelnek az udvarukban néhány tyúkot. A takarmányt fedett helyen kell tartani. Nyílt vízből tilos itatni a baromfit.



Egy telepre vagy udvarra csak akkora állományt lehet betelepíteni, amelynél biztosítható, hogy szükség esetén minden állat bezárható legyen. Ahol új állományt telepítenek be, ott erről az illetékes hatóságot legalább egy héttel előtte írásban kell tájékoztatni. Minden állattartó köteles rögtön értesíteni az élelmiszerlánc-biztonsági felügyeletet, illetve a szolgáltató állatorvost jószága megbetegedéséről vagy annak gyanújáról. A gazdák kötelesek eltűrni és teljesíteni a járványügyi intézkedéseket is.



A Nébihtől kapott tájékoztatás szerint a vadmadárfertőzés nagyon erős Magyarországon, pedig a költöző madarak még csak ezután térnek vissza. A hatóság folyamatosan figyeli a vadmadarakat. Ami elhullott és begyűjtötték, annak többsége vízimadár, elsősorban sirályok, hattyúk és récefélék.



Eddig 14 megyében összesen 135 fertőzött madártetemet találtak. Csongrád megyében – a Nébih honlapján elérhető térkép alapján – Szentes és Szeged környékén fordult ez elő. Fogságban tartott vadmadaraknál pedig 5 esetben találták meg a vírust.

Ha valaki elpusztult vadmadarat talál, helyi szakembereknek jelezze a járási vagy kormányhivatalokban, illetve a hatósági vagy magánállatorvosoknál.



Megkérdeztük, hogy a haszonállatként tartott szárnyasokat megelőzésképpen miért nem oltják be az influenza ellen. Mint a Nébih sajtóosztályától megtudtuk, az Európai Unió területén tilos a madárinfluenza elleni védőoltás, mivel a részleges védelem mellett a vírus hosszú ideig fennmaradna a baromfiállományokban, lehetőséget teremtve a veszélyesebb törzsek kialakulására. Ezért a madárinfluenzával szemben az egyetlen védelem a tartási körülmények szigorítása.