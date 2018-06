Csongrád megyét járta az ombudsman: meg kell reformálni a gyermekpszichiátriai kezeléseket

– A Kúriával közösen létrehoztunk egy munkacsoportot, ami áttekinti az országos gyakorlatot, és a kötelező gyógykezelésre vonatkozó nem peres eljárás szabályainak módosítására is javaslatot tesz

A termálvíz felhasználásával kapcsolatban Bándi helytelennek tartja, hogy immár nem kötelező visszasajtolni azt, míg az öntözővízzel kapcsolatban Csongrád megyében azt tapasztalta, hogy a meglévő kapacitásokat sem használják fel.

Két napon át járta Csongrád megyét Székely László, az alapvető jogok biztosa és két helyettese, olyan helyszíneket keresve fel, ahol leginkább sérülhetnek az alapvető és emberi jogok. A látogatás tapasztalatait értékelő szerdai sajtótájékoztatón az alapjogi biztos elmondta, a klinika gyermekpszichiátriai részlegén többórás megbeszélésen vett részt, és úgy látja, nemcsak Csongrád megyében, hanem az egész országban súlyos, az alapjogokat is érintő problémák sora merül fel a kötelező és az önkéntes gyermekpszichiátriai gyógykezelésekkel kapcsolatban.Székely szerint még idén érdemes konferenciát rendezni minden érintett, azaz a szaktárcák és államtitkárságok, valamint az orvostársadalom bevonásával, hogy a felmerült problémákat orvosolják. Lapunk kérdésére példaként elmondta, a kényszergyógykezeléseknél a szabályok szerint 72 órán belül bírói szemlét kell tartani, ám ez sehol sem valósul meg. Az is több kérdést vet fel, hogy mi a teendő akkor, amikor a gyerek törvényes képviselői között nincs egyetértés a kezelésről.– közölte Székely László.A Csillag börtönben a tényleges életfogytiglanra ítéltek fogvatartási körülményeivel ismerkedett az alapvető jogok biztosa. Elmondta,Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi jogi biztos helyettes arról beszélt, megismerkedett a deszki „Szent Száva" Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központban zajló munkával, ami bebizonyította számára, hogy egy kis létszámú közösség is képes színvonalas munkát végezni. Nemzetiségi pedagógusokból azonban hiány van – ennek orvoslásáról az SZTE érintett oktatóival folytatott megbeszélést. Programjának legszínesebb elemeként a szegedi Nemzetiségek Házában tett látogatását emelte ki, ahol például arról kapott tájékoztatást, hogy a kis létszámú nemzetiségi önkormányzatoknak gondot okoz a sok adminisztráció, ami elveszi az időt és energiát az érdemi munkától. Jelezték azt is, hogy a feladatalapú támogatásokról sok esetben késéssel születnek meg a döntések, a megítélt összegeket pedig nem utalják pontosan.A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, Bándi Gyula a természet- és örökségvédelem területén dolgozó szakemberekkel folytatott megbeszéléseinek tapasztalatait összegezve elmondta, az erdőtörvénnyel kapcsolatban továbbra is fenntartásai vannak, és leszögezte azt is, hogy a jogalkotás és a költségvetési támogatások területén egyaránt kiszámíthatóságra van szükség.Kitért arra is, hogy az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkra nagyobb figyelmet kellene fordítani, míg a Móra Ferenc Múzeumban azt tartja problémának, hogy az alacsony bérek miatt elhagyják az intézményt a szakemberek. Azt hangsúlyozta, ha elvesznek kulturális örökségeink, azokat nem lehet pótolni – így az erre a célra fordított pénz jóval túlmutat magán az összegen, amit ráköltenek.