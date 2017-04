Deutsch Tamás: A digitalizáció nem a jövő, hanem a közelmúlt

Az eseményen házigazdaként Nagy Katalin professzor, az SZTE nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese köszöntötte a megjelenteket. A nyitó előadást Deutsch Tamás , a Digitális Jólét Programért (DJP) felelős miniszterelnöki biztos tartotta. Azzal kezdte, hogy a digitalizáció nem a jövő, nem is a jelen, hanem már a közelmúlt, szerinte nyakig benne vagyunk.A magyar stratégia az, hogy az oktatás és a gazdaság digitális fejlesztése párhuzamosan történjen, cél, hogy ne legyen anyagi vagy fizikai korlátja a színvonalas internetelérésnek. Az előadó úgy véli, ezen a területen ott vagyunk azonnal a legjobban teljesítő Németország mögött.Megtudtuk, már dolgoznak a program kibővítésén, a DJP 2.0-n, készül a stratégia és folyik a szakmai, társadalmi egyeztetés is – a kérdés júniusban kerülhet a kormány elé. Deutsch Tamás leszögezte, a magyar hálózati infrastruktúrának az európai élvonalba kell tartoznia. 2018 végéig, vagyis az unió által elvártnál két évvel korábban mindenütt elérhető lesz a másodpercenként 30 megabites sávszélesség.Abban már most is jobban teljesítünk, hogy magyar lakosság 95 százaléka lakik olyan helyen, ahol elérhető a 4G szolgáltatás, miközben az uniós átlag még 60 százalék alatt van. Terv, hogy valamennyi magyar oktatási intézményben biztosított legyen a megfelelő sávszélességű internetelérés és ezzel párhuzamoson a wifi is.A miniszteri biztos szerint 3 év múlva a magyar oktatási rendszer úgy fog működni, hogy egy holland, német vagy francia iskolában sem lesz különb a műszaki színvonal, az infrastrukturális fejlettség és az oktatók szakmai felkészültségében is versenyképesek leszünk.