Díjazzuk előfizetőink hűségét: Szúnyogék közel 30 éve olvassák a Délmagyart

Fotó: Frank Yvette

A zsombói Szúnyog Imre és felesége 1989 óta előfizetője a Délmagyarországnak, nem sokkal házasságkötésük után fizettek elő rá, és azóta is – vagyis közel 30 éve – hűségesek hozzánk. Természetes volt számukra, hogy egy napilapot járassanak, nyilvánvalóan azt, amelyik helyi információkat tartalmaz. A családfő megy ki érte a postaládához minden reggel fél 7 körül, majd egyből nekiáll elolvasni. Általában végigfutja a címeket, és ami érdekli, azt végigolvassa. Különösen a helyi témák foglalkoztatják, a sportrovatot viszont kihagyja.– A család minden tagja átnézi az újságot, gyermekeink is ebben nőttek fel, ez egy szokás nálunk – mesélte Imre. Mint megtudtuk, nyertek már lapunkkal színház- és mozijegyet is. Előfizetői játékunk elkerülte a figyelmét, így nagy meglepetés volt számára, hogy kisorsolták. Imre egy mezőgazdasági boltban dolgozik a faluban, ott gratulált neki egyik ismerőse, így tudta meg a remek hírt.

A zsombói férfi örömmel vette át lapunk munkatársától a a két Tefal serpenyőt és a késkészletet, ám mint mondta, ezeket felesége fogja majd használni, hiszen a konyha az ő birodalma.Februárban további négy hűséges előfizetőnk kapott hasonló nyereménycsomagot: Bakony Zoltánné, Magyar András, Papp Elemér és Vámos György.Márciusban újra indul hűséges előfizetői játékunk. Érdemes olvasni lapunkat és figyelni felhívásunkat ebben a hónapban is!