Egy éve kizárta a kamara: zugírászat miatt vitték el az ügyvédet Szegedről

Tárgyalás közben értek tetten és vették őrizetbe a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség munkatársai a Szegedi Törvényszéken egy férfit sterdán, aki már több mint egy éve nem ügyvédkedett volna, mert a kamara kizárta. A Pest Megyei Főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a biatorbágyi férfit zugírászattal gyanúsítják, mert a kamarai tiltás ellenére vállalt ügyvédi megbízásokat, szerkesztett iratokat, és ezekért a munkákért pénzt fogadott el. A férfi egyébként korábban Budapesten működtetett egy ügyvédi irodát – mondta lapunknak Gyugyi Csilla.



