Egyre többen választják a biciklizést Szegeden: 2,7 milliárd forintból újulnak meg a kerékpárutak

A szegedi önkormányzat 2,7 milliárd forintból fejleszti a kerékpárutakat a városban és környékén az elkövetkező időszakban. A tervezett felújításban érintett többek között az algyői, a sándorfalvi, a bordányi kerékpárút városi szakasza, a gumigyárat és a logisztikai központot összekötő szakasz. Baktó és a 4-es villamos végállomását összekötő kerékpáros útszakasz kiépítése is a tervek része, valamint a Móra park–Roosevelt tér rekonstrukciójával egyidejűleg Belvárosi-híd környezetének forgalmi fejlesztése is.– A 2015-ös felmérésünk szerint a szegediek 17 százaléka kerékpárral közlekedik, 23 százalék pedig autóval. Ehhez képest az elmúlt évtized fejlesztései ellenére még mindig vannak hiányosságok a kerékpározás feltételeit illetően, ezt igyekszünk döntően Európai Uniós forrásokkal javítani – nyilatkozta lapunknak Nagy Sándor alpolgármester. – A fenntartható közlekedési módok fejlesztése nem csak a környezet minőségéhez járul hozzá, hanem indirekt módon az autósoknak is jó, mert aki busszal vagy biciklivel megy dolgozni, nem járul hozzá a dugók kialakulásához – fogalmazott Nagy Sándor.– Napi szinten járunk Szegeden kerékpárral, ez helyettesíti a tömegközlekedést – mesélte Halász Roland, akivel a Fogadalmi Templom mellett beszélgettünk. – Összességében nincs probléma a szegedi kerékpárutakkal. Jól átszelik a várost, de azért vannak veszélyes szakaszok, amikre ráférne az átalakítás. Például az egyik ismerősöm eltörte a kulcscsontját, miután nem fért el a bicikliúton az Izabella hídról lefelé hajtva, és nekiment egy villanyoszlopnak.– A jó időnek köszönhetően dolgozni is biciklivel járok. Sok kerékpáros nem ismeri a KRESZ-t, ezért balesetveszélyesek – vette át a szót Roland párja, Mészáros Klaudia. – Mindkettőnknek van jogosítványa, és igyekszünk szabályosan közlekedni – tette hozzá.– Mivel megérkezett a tavasz, szinte mindenhova biciklivel megyek. Úgy tapasztalom, több helyen kellene szélesíteni a kerékpárutat – fogalmazott Német Zoltánné. – A Feketesas utcában fokozottan figyelni kell, mert az autósok nincsenek mindig tekintettel az elsőbbségadási kötelezettségükre. Körültekintően kell közlekedni, hiszen tavasszal beindul a bicikli szezon. Bár ilyenkor kizárólag kerékpárral járom a várost, tudom, hogy mikor nem szabad felülni a kétkerekűre, és télen például a tömegközlekedést veszem igénybe – árulta el Német Zoltánné.– Minden nap a Dóm téren tekerek át biciklivel, itt nem tapasztaltam problémát a kerékpárúttal – mesélte lapunknak Varjú Norbert szegedi egyetemista. – Viszonylag könnyen eljutok "A" pontból "B" pontba bicajjal, ráadásul jót tesz egy kis mozgás. Amíg jó az idő, addig biciklivel szeretek közlekedni – magyarázta a szegedi egyetemista.