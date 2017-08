Elképesztő: 315 traktor nevezett a negyedik zákányszéki traktorshow-ra - galéria

Immár negyedik alkalommal rendeznek traktorshow-t Zákányszéken: idén 315 traktor nevezett a focipálya melletti füves területre meghirdetett versenyre. A szombati megmérettetésen a monstrumok ügyességi, gyorsulási és erőhúzási számokban mérik össze erejüket.A nap rekorddöntéssel indult a községben: 309 traktor vonult végig a településen, amivel megdőlt a zárt, egybefüggő konvojban haladó traktorok országos rekordja. A rekordot eddig a Bács-Kiskun megyei Jánoshalma tartotta, ott tavaly 121 traktor gurult egyszerre. A zákányszéki rekord hivatalos, hiszen a felvonulásra eljött Sebestyén István is, a Magyar Rekordok regisztrátora.A traktorshow mellett vetőmag börzét is tartanak. A gyermekeket ugrálóvár várja, de traktorokat is simogathatnak.