Előrenéz a vasbagoly - fotó

A Csillag börtönben készült ez a vidám alkotás. Fotó: Török János

A vasbagoly nem volt vizsgatétel, így talán valamelyik szakmája megszerzésén dolgozó fogvatartott munkája és egyben kabalája lehetett.Ez a bagoly ugyan nem mozog, de tollas rokonai annál különösebb dolgokra képesek. Fejüket például akár 270 fokos szögben is el tudják fordítani, ami sokáig rejtélyes képesség volt a tudósok számára is. Azóta megfejtették, hogy kétszer annyi nyaki csontjuk van, mint nekünk, embereknek, főütőerük pedig a gerincükhöz közel található. Amikor tekergetik a nyakukat, vértartalék képződik itt, így – velünk ellentétben – akkor is jut vér a fejükbe, amikor hátranéznek.A vasbagoly leginkább, ahogy készítője is, előrenéz. Bár a bölcsességet rendelik alapvetően e madarakhoz, készítőjének talán a jövőt jelenti ez a munka.